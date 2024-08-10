全球汽車銷售市場正回歸平穩增長 法人點名胡連、貿聯後市可期

全球汽車銷售市場正在回歸平穩增長，根據最新的市場預測，預估2024年和2025年的增速分別為2.6%和2.9%，新能源車的年增長率預計將達到17%和15%。在此背景下，相關個股如胡連（6279）、貿聯-KY（3665）等公司有望受益於市場的正向發展。

全球車市2025年增速為2.9%，中國大陸隨舊換新政策延續力道、歐美車市對於利率及相關補助政策不確定性疑慮放緩後將回歸增長，法人預估，大陸、美國、歐洲2025年增速分別為2.4%、3.0%、1.7%。

胡連在2024年第2季的表現亮眼，營收達到19.9億元，季增5%、年增17%。中國大陸區的接單狀況優於預期，主要客戶銷量維持高檔，帶動大陸區營收有望年增超過20%。

展望2024年第3季，隨著大陸區接單狀況的提升，歐洲區機車線束及美國鏟雪車線束的穩定貢獻，預期胡連第3季營收將季增13%、年增20%。

同時，中國大陸自主品牌保險絲盒出貨增加，以及切入比亞迪低壓產品市場，將使胡連在2024年下半年持續成長。

另外，胡連在高頻高速連接器領域的技術進展快於大陸當地廠商，預計2024年該產品的比重將達到6%。此外，高壓高頻連接器的毛利優於公司平均水準，將帶動產品組合的改善。

貿聯在2024年第2季的營收達到130.9億元，較上一季增長5%，較去年同期增長0.7%，主要來自於資本設備、非電動車客戶以及電器出貨的提升。

法人分析，隨著營運動能的持續增長，預計2024年第3季的營收將季增11%、年增9%。特別是隨著高速傳輸需求的增加，貿聯的HPC新品將於第4季開始出貨，預期第4季的營運有望呈現淡季不淡的現象，營收將與上一季度持平。

展望2024年，隨著下半年新案數量較上半年增長超過一倍，貿聯的業務將進一步拓展。尤其GB200相關產品出貨，預期相關產品將為貿聯的業績帶來顯著成長。