金控股7月獲利佳 法人建議第4季操作宜轉向這三檔

金控股7月自結整體稅後純益達934億元，改寫今年新高紀錄，法人建議，第3季金融股投資標的仍看好國泰金（2882）、富邦金（2881），第4季則逐步轉向銀行及證券金控，點名中信金（2891）、玉山金（2884）、元大金（2885）等三檔。

大型本國投顧分析，14家金控股自行結算7月稅後純益為934億元，月增28%，年增42%，再度創下今年高點，主因在於7月為金融業認列現金股利收入高峰期，帶動壽險及銀行投資收益上揚，加上壽險避險成本改善反映7月新台幣兌美元貶值擴大至1.2%。

法人指出， 截至7月底止，富邦人壽及國泰人壽淨值比仍分跌超過10%、9%，意謂7月股市修正雖然影響股票部位評價，但海外債部位亦受惠美國長天期公債殖利率下滑帶動評價回升；富邦金及國泰金前七月獲利年增幅度各上揚至95%%、90%。

7、8月為金融業認列現金股利收入高峰期，加上7月新台幣貶值擴大有利壽險避險成本下降，法人評估，美聯準會9月將重啟降息循環，目前利率期貨對今年降息幅度為3至4碼，降息將帶動美台利差縮減，有助壽險CS傳統型避險成本下降。

不過，美元指數轉弱造成新台幣升值壓力擴大，壽險全年避險成本將回升至1%至1.5%，推估7月壽險獲利為全年高點；8月以來，新台幣已轉為升值1.2%，預期富邦人壽及國泰人壽仍將實現資本利得及外匯價格準備金以降低匯損影響。

法人表示，目前金融股投資，仍優先看好國泰金、富邦金的壽險投報率及資本適足率提升，但第4季起投資布局將可逐步轉向中信金、玉山金、元大金等經常性收入成長及其他權益回升帶動配息能力增加個股。