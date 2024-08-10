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瑞銀：台股年底上看25,420點

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股7月中旬來劇烈修正，最大波段跌幅達19%，成為亞洲表現第二差的市場。瑞銀在最新出具的台股策略報告中指出，影響市場的四大利空逐漸淡化，維持台股2024年底目標指數為23,915點，樂觀情境下上看25,420點，居內外資最高。

台股近期面臨的四大利空包括：一、美國科技公司財報表現不一，導致美股近期震盪；二、輝達（NVIDIA）Blackwell系列產品出貨遞延；三、美國經濟數據疲弱的擔憂影響全球股市；四、日本套利交易解除相關的資金流動，導致台股走弱。

瑞銀台灣策略分析師陳玟瑾認為，台股回檔修正明顯，但是否已觸底，仍取決於美國經濟走向而定。若美國經濟軟著陸，將有助台股與科技股穩定並逐漸反彈；若美國經濟衰退，台股可能會出現更大下行空間。

在美國經濟前景不明下，台股距谷底可能仍有一段距離，因此陳玟瑾建議投資人需要關注美國經濟數據和全球資金流動變化等，都將對台股走勢產生重要影響。

另一方面，由於台股受惠2025年企業營運強勁，營收預估年增25%，遠高於27年的平均值14%，基本面護持下，指數前景不看淡，預估今年底前台股上看23,915點，樂觀情境下，更將上衝25,420點。

陳玟瑾分析，科技產業前景仍然穩健。根據美國科技公司財報顯示，AI相關投資仍在持續，對整體科技業是積極成長動能。其次，雖然Blackwell系列延遲，但影響有限，日後可能會被Hopper系列及2025年GB200潛在增長所抵消。

此外，ETF也在這波行情修正中扮演重要支撐角色，在投資人積極買入ETF下，市場正逐步恢復穩定。不過她提醒，未來仍需關注散戶投資操作，若出現大規模ETF贖回，市場會再次面臨壓力。

陳玟瑾看好包括雲端AI供應鏈、AI智慧手機、電信、紡織與自行車等五大產業；個股喊買：台積電（2330）、瑞昱、聯發科、華碩、仁寶、和碩、台達電、廣達、元大金、開發金等十檔個股。

台股 美國經濟

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