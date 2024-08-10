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台股線型撐腰 反彈還沒結束

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股周K線收紅，終結連三黑，且拉出長達1,320點下影線，遠比紅K實體本身的487點還多出1.7倍，分析師表示，顯示下檔多頭買盤支撐強勁，預示下周短線反彈行情有機會延續。

兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清等表示，下周行情關鍵點仍在美股，若美股續揚，將有利台股持續走升。

下周觀察項目眾多，包含因突然宣布升息造成日圓利差交易（Carry trade）大幅平倉的日本央行態度、聯準會官員談話、美7月CPI和PPI數據、中東地緣政治後續、上市櫃7月營收與半年報、企業法說會，台指期結算後外資轉倉情況。

以技術面來看，由於指數三天不破前低，代表初步止跌訊號，加上KD指標脫離超賣區，轉為交叉向上，預期指數下檔支撐將在5日線（20,793點）及半年線（21,138點）間震盪。

目前來看，10日線的21,483點有短多停利賣壓，這也是昨（9）日指數留下上影線的原因，美中不足的是，指數盤中最高來到21,613點，差23點就能完全回補8月5日史上最大跌點的空方缺口，顯示買盤追高仍慎，且操作短線。後續指數最大壓力區會在月線季線死亡交叉處，也就是22,352點至22,542點間。

市場歷經恐慌性無差別下殺，儘管目前對經濟數據看法分歧，但隨美就業市場持穩，服務業景氣強勁，暫時打消經濟衰退疑慮，預料盤勢將聚焦回上市櫃公司基本面，包含7月營收成長、法說會釋出正向訊息的公司，將成為下周買盤著墨焦點。

此外，9日外資淨空單仍增加197口至32,006口，遠超2萬口警戒線，台指期結算後的轉倉情況，需要重點留意。

台指期結算 日本央行

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