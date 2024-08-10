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台股大反攻 外資回補254億…飆升598點收復半年線

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

台股昨（9）日電金傳三大類股齊步上揚，尤其在台積電（2330）領軍高呼，加上外資大買超254.6億元助陣，指數上演絕地大反攻，跳空開高收高收復半年線，終場大漲598點，為史上第五大漲點，收21,469點，成交量略增至4,660億元。

美國勞工部數據顯示，上周初次請領失業金人數從25萬下滑到23.3萬人，低於預期的24萬人，讓市場對經濟衰退疑慮緩解，激勵科技類股回神，美股四大指數同步收紅，且美國10年公債殖利率也重回4%。

美股上漲激勵，台股昨早盤開高341點，外資轉賣為買，配合市場搶短買盤簇擁，電金傳三大類股強勢表態。盤面上，19大類股齊揚，其中尤以電機機械類股大漲4.2%最強勢，最弱勢的航運股也漲0.4%；族群中，半導體、電器電纜、金融股表現亮眼，分別上漲3.7%、2.9%、2.6%，AI股也漲2.4%。

權值股部分，權王台積電在7月營收創歷史新高利多帶動下，股價開高走高，以最高價934元收市，站回900元還收復季線，加上大型電子股鴻海、廣達擺脫頹勢，金融股也在獲利成長下紛紛表態，權值股齊力發功，推升台股大漲。

象徵市場多頭信心的千金股漲多跌少，僅信驊、緯穎收黑，餘均上揚，其中以弘塑漲停最突出，創意收1,035元，重回千金股行列，使檔數增至13檔。

三大法人動向上，集中市場三大法人合計買超192億元，由賣轉買。其中外資認錯回補254.6億元，由賣轉買；投信買超50.3億元，連28買，累計買超1,923.2億元；自營商賣超112.9億元，連24賣，累計賣超2,917.3億元。八大公股行庫逢高調節儲備銀彈、賣超31億元，由買轉賣。

針對盤勢及操作建議，綜合第一金投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧董副總經理黃文清等看法，晶圓代工、封測和半導體設備反彈，加上台灣機器人與智慧自動化展即將來臨，帶動機器人概念股成為盤勢焦點之一，跌深的散熱股也輪動反彈，政策加持的綠能也領漲，可以留意權值股、績優趨勢股和題材股布局機會。

台積電 台股

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