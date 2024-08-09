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證交所前進天母棒球場 宣導「防詐五不」

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所反詐騙連番出擊！ 8月7日再度前進天母棒球場，透過外野LED大螢幕邀請民眾互動做出反詐手勢，當日球場觀賽近6,000人，LINE線上觀看直播逾18萬人次，希望藉此提醒民眾牢記防詐要領，保護財產安全。

後續證交所將於9月27日晚上，再次參與味全龍於天母棒球場的主場賽事，設置攤位與民眾互動及宣傳反詐騙，盼吸引愛好棒球運動及關注球賽的民眾，一起重視詐騙議題，也呼籲大眾隨時提高警覺，小心防範投資詐騙。

在金管會證期局指導下，證交所反詐宣導一波接一波，本次攜手味全龍職業棒球隊，二度現身天母球場，安排在換場時間進行「大螢幕反詐互動送好禮」活動，邀請現場球迷張開手掌做出「5」的手勢，另一手則向前方揮拳，以此一連串的手部動作來代表「切記防詐五不，共同打擊詐騙」意涵。

同時透過大螢幕投放及主持人宣傳「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不給個人資料、不怕莫名威脅」，希望加深民眾對於防詐五不口訣的印象。

除球場大螢幕互動外，證交所也在主要入口處設置攤位，派出身穿制服、背著外送箱、頭戴安全帽的「反詐特派員」，邀請民眾瀏覽仿線上點餐平台的「證派外送」反詐騙專網，認識常見的投資詐騙手法，包括「假冒名人或合法機構」、「抽股票詐騙」、「保證獲利話術」等，並進行有趣的受騙指數測驗，讓民眾透過五題情境式問題，測試自己是否容易掉入投資詐騙的陷阱，完成測驗即獲得無限續杯飲料或是證交所準備的精美禮物。

證交所表示，投資詐騙手法態樣變化多端，引導民眾建立識詐知能是相當重要的基礎工程，未來將持續投入資源，藉由各種多元、新型態且生活化的管道，全方位推廣防範投資詐騙觀念，讓反詐騙宣導能有效擴大觸及更多族群，增進社會大眾對投資詐騙的辨識和防禦能力。

詐騙 證交所

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