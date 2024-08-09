台股底部在哪？ 瑞銀指「四大利空」漸淡化：最高上看25420點

台股底部在哪裡？大盤自7月中旬以來劇烈修正，最大波段跌幅度達19%，成為亞洲表現第二差的市場。瑞銀在最新出具的台股策略報告中指出，由於影響市場的四大利空均逐漸淡化，維持台股2024年底的目標指數為23,915點、最高上看25,420點，暫居外資圈最高。

台股近期所面臨的四大利空包括：美國科技公司財報表現不一，導致美股近期呈現震盪、輝達（NVIDIA）Blackwell系列出貨遞延、美國經濟疲弱的擔憂影響全球股市表現，以及日本套利交易解除相關的資金流動，導致台股走弱。

瑞銀台灣策略分析師陳玟瑾認為，目前台股回檔修正明顯，但是否已經觸底仍取決於美國經濟的走向。若美國經濟實現軟著陸，將有助於台股與科技股的穩定並逐漸反彈；但若美國出現經濟衰退，台股則可能會出現更大的下行空間。

她表示，因此台股距離谷底可能仍有一段距離，尤其是在美國經濟前景不明朗的情況下，建議投資人需要關注美國經濟數據和全球資金流動的變化等，都將對台股未來走勢產生重要的影響。

另一方面，由於台股受惠2025年企業營運強勁，營收預估將年增25%，遠高於27年平均值14%，因此在基本面的護持下，指數前景並不看淡，預估今年底前將上看23,195點，最高更上看25,420點，居外資圈最高。

陳玟瑾分析，科技產業的前景仍然穩健，根據大部分美國科技公司財報顯示，AI相關的投資仍在持續，對於整體科技業而言是積極的成長動能。其次，雖然Blackwell系列延遲，但影響有限，日後可能被Hopper系列、及2025年GB200的潛在增長所相互抵消。

台股今年第2季財報和7月營收皆符合市場預期，儘管市場波動度較大，但幾乎大多數公司仍能夠達成、甚至超越原先預設的業績目標，預計台灣科技股在未來一段時間內將繼續保持穩健。

此外，ETF也在這波扮演支撐的腳色，尤其保證金壓力已顯著緩解，加上投資人積極買入ETF，市場正在逐步恢復穩定。不過，她提醒，未來仍需關注散戶的投資操作，若出現大規模ETF贖回，市場可能會再次面臨壓力，建議密切關注ETF資金流動和保證金比例的變化，適時調整投資策略。

展望後市，瑞銀看好包括：雲端AI供應鏈、AI智慧型手機、電信、紡織、與自行車等五大產業，個股則喊買：台積電（2330）、瑞昱、聯發科、華碩、仁寶、和碩、台達電、廣達、元大金、開發金等十檔個股，建議在避險環境中，將焦點轉向「被過度做空」的個股，同時維持防禦及穩定的資產配置，如此還能在市場反彈時抓住上行潛力，又能避免潛在風險。