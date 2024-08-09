就市論勢／ AI 長線大趨勢不變

盤勢分析

台股昨（9）日在恐慌情緒緩和下，跟隨美股腳步反彈，終場漲598點、收21,469點，成交量4,632億元，重登半年線之上，周線收紅，終止連三黑。

整體而言，近期市場情緒影響較大，台股受到AI結構性成長動能帶動，蘋果手機也持續上修出貨量，企業獲利維持正向。惟震盪盤勢下，大量買盤重回市場可能需要時間，但就產業面展望仍正向，市場最恐慌時間應該已經過去。

投資建議

回歸基本面，儘管部分美科技財報出現雜音，但AI等大趨勢並未改變；若再進一步檢視其他美科技股財報表現，或是資本支出等規劃方向，仍不減相關大趨勢向上走向。

針對GB200 AI伺服器機櫃延後出貨傳言四起，下修今年出貨量，使台股和美股相關標的股價下跌，但若大量出貨延至明年第1季，明年獲利將上修，AI伺服器動能延續，趨勢並未改變。

就調研數據看，美國AI晶片龍頭仍在持續推出產品，滿足不同需求。AI訂單需求強勁，B系列晶片時程拉長，前一代H系列訂單就明顯增加，也帶來中短期供應鏈不同公司的投資機會。

展望後市，建議現階段可觀察三項指標：一是日圓走勢。由於7月開始傳出日本央行將升息、聯準會9月降息消息，日圓快速升值，影響國際資金氣氛，目前可觀察日圓兌美元140元支撐。

二是美國AI晶片龍頭財報，可留意8月底營收報告；三是情緒指標：觀察小台指散戶多空比是否下滑，檢視市場氛圍。