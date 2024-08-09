ETN趨勢導航／兆豐半導體氣候N 強勢

國際政經情勢持續動盪，台股本周先蹲後跳，半年線、2萬點關卡失而復得，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，有六檔繳出逆勢上揚的亮麗成績單，其中兆豐半導體氣候N（020041）上漲2.90%，奪下冠軍寶座。

美國經濟硬著陸疑慮、日圓利差交易平倉潮等干擾不斷，台股本周探底，最低殺至19,662點，所幸日圓回穩，且美國最新勞動力市場數據仍佳，提振市場信心，周K留長下影線，統計集中市場單周跌169點或0.78%，連四跌，櫃買市場周線跌5.51點或2.13%，連五黑。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周約有四成打敗兩市大盤，績效前段班主要分布於ESG、高息、IC設計等特色，其中以兆豐半導體氣候N單周上漲2.90%居冠，排名第二、三位分別為元大上櫃ESG成長N、元大櫃買半導體N，單周漲幅1.90%、0.68%。