興櫃一周回顧／台視股價勁揚33% 登漲幅王

統計328檔興櫃個股本周平均下跌3.09%，下跌家數多於上漲家數，本周表現最亮眼的是文化創意股台視（8329）股價漲幅超過33%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（9）日資料顯示，興櫃市場成交金額171.5億元、成交3.13億股、成交20.43萬筆，均高於上一周。在個股表現上，漲幅超過一成檔數降至六檔。

本周領漲股族群性不強，電子股三檔、電機機械和綠能環保各兩檔，其餘三檔散落在文創、其他和生技業，周漲幅6.8%至33.3%。半導體股竹陞科技繼上周上漲10.1%後，本周再漲8.7%，連續兩周入列前十強。

本周表現較突出的興櫃股包含文創股台視33.3%、電機機械股振躍精密21.2%、通信網路業連騰16.5%、電機機械詠勝昌13.7%、電子零組件業欣訊科技12.8%、化學工業清淨海10.7%、生技醫療業微邦8.9%、半導體竹陞科技8.7%、汙水處理惠民實業8.5%、風力發電股世紀樺欣6.8%。