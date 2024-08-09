一周熱門零股／台積爆大量 高息 ETF 夯

台股零股市場在行情上沖下洗之際，5日一度大跌1,807點，單日跌點寫下新高，投資人逢低踴躍進場，權王台積電（2330）為散戶最愛，成交量能爆出逾2,800萬股近期新大量，另外高股息等ETF仍是聚焦點，有八檔擠進零股前十強。

由於美國經濟數據疲弱，市場對衰退產生疑慮，加上美高科技股財報表現展望不如預期，輝達最新AI晶片可能延遲出貨，全球股市本周上沖下洗，但無礙投資人積極逢低擁抱零股熱情。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為台積電、國泰永續高股息、鴻海、復華台灣科技優息、元大高股息、群益台灣精選高息、富邦台50、元大台灣50、元大台灣價值高息、元大台灣高息低波，十檔標的交易量從2,828萬股到396萬股。

其中台積電股價在失守千元大關後，本周一度失守半年線回測800元整數大關，但之後聯準會、日本央行官員陸續對經濟與貨幣政策等前景釋放鴿派訊息，加上政府基金進場護盤，股價穩步回溫，本周收盤時再次站上900元，零股投資人在看好中長期營運前景，逢低進場撿貨中，全周零股交易量為2,828萬股，也是近月以來單周新高。

同屬AI族群的鴻海也在十大熱門榜單中，排名由上周第五前進至第三，也是本周「唯二」進榜個股之一。

零股市場聚焦點仍圍繞在高股息等ETF，主要因全球股市震盪加劇，政府基金又積極進場護盤，看好指數反彈回升的投資人，進場加碼富邦台50、元大台灣50外，高股息ETF熱度不退。