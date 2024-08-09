AI股在輝達（NVIDIA）、超微（AMD）股價上揚帶動，成為推升昨（9）日電子指數上揚主要動能，其中因AI助攻，近來受到矚目的機器人概念股，股價表現強勁，包括所羅門（2359）、羅昇、台灣精銳、穎漢等都亮燈漲停。除了機器手臂，人形機器人更是全球科技大廠逐夢所在，題材面吸睛。

輝達執行長黃仁勳曾大膽預測，「機器人時代已經到來。」因為總有一天所有會移動的東西都將自動操作。市值飆高的美國晶片大廠、大型雲端服務業者（CSP），在市場質疑AI持續燒錢、獲利貢獻有限下，股價紛紛修正。

台股AI概念股近日隨美國電子股的股價上上下下；惟獨機器人概念股持續受到資金追捧。

分析師表示，隨演算法及多模態模型等技術突破，預料因軟硬體快速整合，機器人也將持續開拓更多應用。研調機構預測全球機器人市場規模將從今年的942億美元，到2030年達2,140億美元，年複合成長率14.7%。台股中機器人概念股，除早已投入機器人開發的鴻海、廣達集團旗下達明，還包括所羅門、台達電、樺漢、凌華、羅昇、昆盈、穎漢、盟立、台灣精銳等。

所羅門董事長陳政隆日前表示，過去的工業機器人，不過是機器手臂，依照使用者設定做事，有了視覺技術後，機器人有「眼睛」可以做更多事情。近年更因AI技術演進，提升視覺技術，甚至可以解決自動光學檢測（AOI）系統的過殺（over kill）問題。

所羅門更串連二、三十種機器人軟硬體，優化類神經網路，讓客戶用少量資料就可以客製所需要的AI模型，快速切入各行業。所羅門昨天收在漲停價167元，成交量2.38萬張。