台股反彈…恐慌情緒緩和 安聯投信：現階段聚焦「三指標 」

市場恐慌氣氛緩和，美國股市強勁反彈，9日台股同步展開反彈，在電子、金融和傳統類股帶動下，終場上漲598.9點，收在21,469點；成交量4558.28億元。重登半年線之上，周線收黑。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，拉長時間，AI趨勢不變，目前正值軍備競賽階段，重點仍在AI基礎建設。另為因應盤勢快速變化，建議現階段可觀察三項指標：一是日圓走勢。由於7月開始傳出日本央行將升息、聯準會九月降息消息，日圓快速升值，影響國際資金氣氛，目前可觀察日圓兌美元140元支撐；二是美國AI晶片龍頭財報，可留意8月底營收報告；三是情緒指標。觀察小台指散戶多空比是否下滑，檢視市場氛圍。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期美股表現波動，影響國際股市及台股表現，包括美國就業報告不如預期帶來衰退擔憂、日圓升值引發利差交易平倉、美國總統大選疑慮等，加上台股產業面利空雜音突然大幅增加，使評價面和槓桿同時快速修正，加劇市場震盪。

安聯投信台股團隊分析，整體而言，近期市場情緒影響較大，台股受到AI結構性成長動能帶動，Apple手機也持續上修，企業獲利維持正向。惟震盪盤勢下，大量買盤重回市場可能需要時間，但就產業面觀察，展望仍正向，市場最恐慌的時間應該已經過去。

針對AI晶片近期雜音較多部分，安聯投信台股團隊表示，關於GB200 AI伺服器機櫃（rack）延後出貨傳言四起，下修今年出貨量，使台股和美股相關標的股價下跌，但若大量出貨延至明年第1季，明年獲利將上修，AI伺服器動能仍延續，趨勢並未改變。

在需求面，安聯投信台股團隊表示，就調研數據來看，美國AI晶片龍頭仍在持續推出產品，滿足不同族群、不同企業的需求。AI訂單需求仍強勁，B系列晶片時程拉長，前一代H系列訂單就明顯增加，也帶來中短期供應鏈不同公司的投資機會，例如滑軌供應商在H系列的毛利較高，而氣冷（air cooling）散熱原本在明年下半年可能將逐漸淡出，由水冷散熱接棒，但目前可望延長生命周期，相關廠商因而受惠。