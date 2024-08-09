證交所揮旗前進星馬 行銷台灣資本市場

臺灣證券交易所（TWSE）攜手安侯建業聯合會計師事務所於2024年8月4日和8月5日分別在馬來西亞及新加坡舉辦兩場次前進台灣資本市場座談會，旨在推動當地企業來台上市，會中並就台灣資本市場優勢及海外企業成功轉型升級永續發展等主題進行專題分享。這次活動圓滿成功，吸引眾多新馬當地企業代表和資本市場中介機構積極參與。

證交所響應新南向政策，積極推動外國企業來台上市。此行，證交所副總陳麗卿親率上市發行面主管暨上市服務團隊，前進被譽為「東方矽谷」的馬來西亞檳城及全球經濟及貿易中心新加坡，宣示證交所加強與東協市場鏈結及協助外國企業來臺上市、邁向永續經營的任務決心。

新加坡和馬來西亞是台灣在東南亞地區的重要貿易夥伴，雙邊經濟合作關係密切。這兩個國家不僅是台灣產品和服務的重要出口市場，亦是許多台灣企業拓展東南亞市場的橋頭堡。多年來，台灣與新馬兩地在貿易、投資及技術合作等領域成績斐然，促進雙邊經濟共榮共好。這次推動行程除個別拜訪建築工程、半導體及電子製造服務等產業公司外，亦與駐外單位、當地商會及駐地金融機構代表會面交流，期透過資源整合及夥伴關係，加強當地市場服務，協助企業籌資發展及穩健經營。

陳麗卿在座談會致詞表示，上市是協助企業轉型、接班、永續經營的有效方案，協助企業更有效率地募集持續營運發展所需的長期且穩定的資金，同時收穫上市後知名度增加、資訊透明及體制健全等優點，有助提升企業應對風險的韌性，並建議企業掌握契機來台上市，優化企業體質。

陳麗卿亦表示，儘管面臨國際地緣政治和經貿情勢變化，台灣資本市場仍然具備相當的競爭優勢，包含上市規章透明、審查時效、國際化程度及上市後再籌資便捷等方面均表現優異。今(2024)年證交所更以「壯大資本市場、提升市場價值」作為年度發展重點之一，規劃三大策略及十大方針，促進資本市場健全發展，充分發揮平台功能，鼓勵上市公司運用資金拓展全球視野。