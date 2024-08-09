台股重挫強彈 半導體類股指數單週上漲2.5%

台股本週重挫後強勢反彈，週五集中市場指數大漲598.9點，收在21469點，幾乎回補週一暴跌留下的跳空缺口，週跌幅縮小至0.78%。以產業別指數來看，本週漲幅以半導體類指數漲幅2.5%最大，跌幅以建材營造類指數下跌7.86%最多。

根據證交所最新統計，本週成交金額前3名產業分別為半導體類7391.93億元，占全體上市股票交易金額31.38%；電腦及週邊設備類成交金額2868.26億元，占比12.17%；其他電子類成交金額2521.27億元，占比10.7%。

台股本週激烈震盪，週一暴跌1807點，創台股史上最大收盤跌點及跌幅紀錄，上市公司總市值掉到63.31兆元；不過之後反彈收復部分失土，根據證交所統計，週五上市公司總市值回升到68.52兆元，比上週減少約5233億元。

累計今年以來共145個交易日，集中市場總成交金額為64兆4662億元，市場日平均成交金額為4445.95億元；股票成交量週轉率82.89%，股票日平均成交量週轉率0.57%。