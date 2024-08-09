是多還是空？外資大買反一 同時買超台積電逾萬張

台股9日收21,469點，上漲598.9點，漲幅2.87%，外資由賣轉買，買超254.61億元，不過自營商自行買賣仍是賣超，統計外資買賣超個股發現，外資單日買超前十中，元大台灣50反一（00632R）居買超第二名，買超逾5萬張，但同時也大買台積電（2330），買超逾1萬6千多張。

台股今以21,212點開高，一度上漲至21,613.76點，再度重回兩萬一千點，終場收在21,469點，盤面上僅數位雲端收跌，其餘類股皆上漲，其中漲幅較為領先的為電機機械，漲幅超過4%，半導體、其他電子上漲逾3%，建材營造、金融股、綠能環保等漲幅逾2%。

台積電以927元開高，終場收在最高934元，上漲38元，漲幅4.24%，鴻海（2317）則以163.5元收盤，下跌7元，跌幅4.1%，鴻海收168.5元，漲幅約3%；AI股廣達、緯創、英業達等皆上漲，廣達收250元，漲幅4.17%，但緯穎下跌收黑。國泰金收60.5元，大漲逾4%

三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）由昨日的賣超457.87億元，轉成買超254.61億元，投信繼續買超47.53億元，自營商賣超（合計）112.99億元，其中自營商（自行買賣）仍站在賣方，且賣超力度加大，由昨日的21.2億元增至今日的68.99億元。

值得注意的是，外資同時買超反一和台積電，分別買超51,170張和16,360張，多空紛陳。買超類股以金融股為主，大買新光金約3萬張，兆豐金、玉山金、開發金則都獲外資買超逾2萬張，其餘買超的金融股還有第一金、合庫金和元大金等。先前遭外資連續調節的鴻海，也獲外資回頭買超15,599張。

統計外資買超前十名，分別為聯電、元大台灣50反一、新光金、群創、兆豐金、玉山金、開發金、元大台灣價值高息、中鋼和台積電。