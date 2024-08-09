「薩姆規則」僅供參考…台美股暴力大漲！狄驤：盲目相信舊指標恐帶更大風險

八月四日深夜，台灣的民眾大家都聚精會神盯著電視螢幕，看著李洋、王齊麟在奮戰中檔下奧運羽球男子雙打金牌，舉國雀躍，不過股市卻迎來歷史上最慘烈的跌勢，八月五日單日重挫一八○七．二一，跌幅達八．三五％，而櫃買指數也重挫二○．二六，跌幅七．八六％，這是史上最大的跌幅，歷史也會記下這一天。

2024-08-09 06:00