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「薩姆規則」僅供參考…台美股暴力大漲！狄驤：盲目相信舊指標恐帶更大風險

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

早上才跟大家分享，媒體爭相報導反映美經濟衰退的薩姆規則，可能已經失效...

現在就看到美初請失業金人數遠低於預期，台美股馬上暴力大漲。

未來要注意的是，在媒體的洗腦下，許多投資人盲目相信薩姆規則，如美經濟進一步好轉，這些投資人就可能成為新一波股市燃料。

希望投資朋友記得，參考歷史數據操作不是壞事，但別忘了我們隨時都會看到新的歷史，舊有的指標就可能失效，這時你的盲目相信，反而會帶給你更大的風險

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 投資人 經濟衰退 美股 風險

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