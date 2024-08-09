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台股上漲598點收21,469點 單周挫低169點卻拉長下影線

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
今日台股上漲598點。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
今日台股上漲598點。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

台股9日收盤上漲598.9點，終場以21,469點作收，成交量4,558.28億元；台積電（2330）收盤價934元，上漲38元、漲幅4.24%。台股本周在下探到19,662低點，單周下跌169.09點，但拉出長下影線。

今日成交金額大且走高為：鴻海（2317）、廣達（2382）、欣興（3037）、昆盈（2365）、華城（1519）、緯創（3231）、奇鋐（3017）、台達電（2308）、世芯-KY（3661）、所羅門（2359）、安國（8054）及中興電（1513）；成交金額大且疲軟者有：萬海（2615）、陽明海運（2609）、光聖（6442）、健鼎（3044）、欣巴巴（9906）、譜瑞-KY（4966）及一詮（2486）。

第一金投顧表示，距離低點漲多的個股有短線客下車賣壓力，可尋找仍在年線附近的股票入手。盤面資金重點仍然是在於各產業龍頭，尤其是蘋概、光學、散熱、AI、綠能等仍然是主流產業。近期波動較大，搶短需要見好就收，而比較沒數據表現的個股須仍有拉回風險，第3季是檢驗業績數據的時候。保守投資屬性的投資人可以等待指數重新站回短期均線五日、十日線後再行動作。秉持的寧願買貴、不要買錯的心態來度過這波修正潮。

目前第3季看好仍然是看好台積電相關、AI 伺服器、散熱、蘋概、光學、重電、綠能等有數字的產業。台積電為盤面核心，為搶反彈首選，其次則為鴻海、聯發科（2454）等權值股。蘋概方面可以留意大立光（3008）、玉晶光（3406）、華通（2313）等。近期強彈後部分可見好就收，等待重新拉回的機會，而績優股可以放，但趁月營收、季報陸續公布後汰弱留強。

台積電 台股

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