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電金傳產齊揚 台股大漲687點攀至21558點

中央社／ 台北9日電
台股大漲687點攀至21558點。中央社
台股大漲687點攀至21558點。中央社

美股收高，台股今天同步上揚，開盤即飛越21138點半年線關卡，盤中進一步攻上21558.08點，上漲687.98點，包括電子、金融及傳統產業股齊揚。

至10時41分，台股加權指數21515.4點，上漲645.3點，成交值新台幣2476億元。

費城半導體指數8日勁揚6.86%，台積電美國存託憑證（ADR）上漲逾6%，台積電股價同步走高，盤中達929元，上漲33元，市值增加8558億元，達24.09兆元，貢獻大盤達268點。

鴻海、聯發科、大立光和世芯-KY等權值、高價股紛紛走高，創意股價重登1000元大關之上，台股再現13千金，電子類股指數上揚逾3%。

傳產股普遍走高，其中，機電類股指數大漲逾5%，電纜股指數也上漲逾3%，金融類股指數上漲逾3%。

台積電 台股

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