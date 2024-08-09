「景氣衰退」疑慮舒緩…股市漲、公債利率反彈向上！ 辣媽：利率仍相對高檔

初次申請失業救濟金人數低於市場預期

美國週四公佈上週的「初次申請失業救濟金人數」為233K，低於市場預期的240K，從報導上看來，這減少的幅度確實不在市場原本的預料中，舒緩了大家對就業市場衰退的疑慮。

而公債利率也因為這樣反彈向上，10年期公債利率在4%附近徘徊，美國股市昨天呈現上揚走勢。

這段時間可以看出，股市與債券利率走勢大多時間呈現反向關係，而現在利率仍處於相對高檔，很推薦大家可以趁這時候多了解債券相關的資訊，未來景氣下滑的時候，對投資組合的報酬會具有穩定的效果，改天我再來多詳述這部分！

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