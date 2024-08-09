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台股早盤漲逾500點 台積電上漲31元開927元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股今日早盤漲逾500點。記者曾學仁／攝影
台股今日早盤漲逾500點。記者曾學仁／攝影

台股9日開盤指數為21,212點，上漲341.9點，早盤漲逾500點，最高來到21,460.72點。台積電（2330）開盤價為927元，上漲31元。

群益投顧表示，AI概念族群受美超微暴跌影響，指數經兩天跌深反彈後，再回檔修正425點；鴻海（2317）、廣達（2382）積弱不振，做為判斷信心的指標。投資人欠缺信心，台股被動跟隨美、日股市波動，盤中觀察日本股市走勢；反彈上層壓力對應空方缺口上沿21,638點。

操作題材可留意：

1.跌深電力股或許有機會輪到反彈─重電儲能股華城（1519）、士電（1503）、中興電（1513）、森崴能源、雲豹能源回檔修正至年線附近多有支撐，技術面走勢有利於出現跌深反彈。受惠AI需求，先前經濟部已上修未來平均年用電成長至3%，並且有利新的發電系統建置，帶動周邊變電站等重電設備持續成長。

2.8月底展覽題材助攻機械類股─短線交易目光聚焦在8月底自動化展覽題材，機械類股借題發揮，熱門股包括羅昇（8374）、台灣精銳（4583）、穎漢（4562）、直得（1597）、和椿（6215）、慶騰（4534）、高鋒（4510）、喬福（1540）。8月21起台北自動化工業大展、北京世界機器人大會，交易熱度維持到展覽開始前;市場期待黃仁勳來台現身行程還沒有被確認，務必注意期待落空風險。

周四（8日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,446.49點，上漲683.04點、漲幅1.76%；S&P500指數上漲2.3%；那斯達克指數上漲2.87%；費半指數上漲6.86%。台積電ADR漲6.13%，較台北交易溢價19.07%。

美國最新一周初請失業金人數降幅超過預期，緩解了對勞動市場過快疲軟的憂慮。科技股周四反彈。晶片製造商輝達（NVIDIA）和博通（Broadcom）均大漲逾6%。Meta Platforms 攀升 4.2%，蘋果上揚約 1.7%。LLY財報亮點，由於減肥藥銷售強勁，股價猛升逾9%。Palantir飆漲11%，傳微軟和Palantir正在合作AI工具，將出售給國防與情報單位。

三大法人周四集中市場合計賣超491.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超452億元，投信買超70.9億元，自營商（自行買賣）賣超21.2億元，自營商（避險）賣超89.3億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局 1.71 億元偏空部位，自營商則布局 0 億元偏多部位。選擇權未平倉部分，8月 W2週選價平近九檔賣權最大未平倉下降400點至20,800點，買權最大未平倉下降200點至21,300點，最大OI區間下移偏空。期貨方面，外資夜盤減碼433口空單，日盤則加碼1,795口空單，未平倉淨空單增至34,353口；十大特定法人減碼533口空單至10,597口。

外資 未平倉

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