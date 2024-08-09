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美股勁揚 法人：台股有望挑戰半年線

中央社／ 台北9日電

美股主要指數8日勁揚，道瓊工業指數上漲683.04點，那斯達克指數揚升464.21點。法人表示，台股可望同步走高，挑戰21110點半年線關卡。

美國就業市場數據激勵多頭士氣，美股主要指數8日收高。道瓊工業指數上漲683.04點，漲幅1.76%；標準普爾500指數上揚119.81點，漲幅2.3%；那斯達克指數揚升464.21點，漲幅2.87%，費城半導體指數大漲303.74點，漲幅6.86%。

國內外產業訊息方面，緯穎上半年合併營收新台幣1471.09億元，年增12.7%。毛利率年增2.4個百分點至10.9%，營益率年增2.1個百分點至8.2%。上半年合併營收、毛利率、營益率與稅後淨利率均創歷年同期新高，每股純益53.77元。

受地緣政治影響與後續節日貨載需求，7月貨量運價成長，長榮海運7月營收543.97億元，月增28.43%，年增132.23%；累計前7月合併營收2493.64億元，較去年同期增加58.19%。

食品龍頭統一上半年稅後純益114.43億元，年增2.1%，每股純益2.01元，創同期新高；除了食品本業成長外，轉投資小金雞統一超、統一中控上半年獲利分別創歷年同期新高、成長10.2%，帶旺母公司統一獲利。

記憶體模組廠威剛累計上半年歸屬母公司淨利新台幣18.14億元，為歷年同期次高水準，每股純益6.2元。威剛看好下半年營運可望逐季回溫，全年本業獲利有機會挑戰歷史高點

法人表示，隨著美股大漲，台積電美國存託憑證（ADR）上揚逾6%，台指期夜盤揚升731點，台股今天可望同步走高，挑戰21110點半年線關卡。

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