台股震盪劇烈 法人：留意月季線死亡交叉

台股近來震盪劇烈，忽而大跌、忽而大漲，投資人大嘆操作難度明顯升高。在短線跌深後，市場莫不寄望台股「跌深反彈」。不過，法人提醒，由於台股月、季線將於下周一（12日）高檔死亡交叉，宜慎防行情中空轉長空。

最近台股震盪劇烈，市場高度關心台股何止止跌反彈。事實上，台股由於正處「中期修正」，估計修正時間約4-8周，目前才正走完一半、第四周；由月K線來看，KD趨勢指標也已於7月正式翻轉向下，使得長線行情開始承壓。

法人表示，台股跌深後，雖然短線醞釀跌深反彈走勢，不過中長線並不樂觀，尤其是月線即將與季線死亡交叉，估計時間約落在下周一或下周二，除非近二個交易日行情勁揚大漲、扭轉頹勢，否則長線趨勢不容樂觀。