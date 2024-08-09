1,872億！台股投信連27買 青睞金融股、高股息ETF成分股

台股本波急速修正，外資在期現貨大力做空堪稱最大禍首，但充沛內資逢低進場不手軟，投信昨（8）日持續加碼70.9億元，連27買，為第四長連買紀錄，累計買超達1,872.8億元，則為連買金額排名第二多；累計8月來，投信已買超681.4億元，買超聚焦金融股，包括中信金（2891）、永豐金、第一金、兆豐金、元大金等個股。

群益投顧董事長蔡明彥、台新投顧副總經理黃文清分析，台股搭上人工智慧（AI）題材多頭順風車，加上保險解約、銀行存款餘額持續攀升，「臺灣錢淹腳目」，先前未上車的投資人趁本波行情拉回，申購基金或買進ETF，挹注資金動能。

台股史上投信前五大連買紀錄

光就8月來看，投信延續買超力道，短短六個交易日已加碼681.4億元，已達7月整月1,191.4億元的57.1%，市場推測按此趨勢下去，8月或有機會超越7月，成為史上單月第二大買超金額，僅次今年3月高股息ETF密集進場時的2,020.1億元水準。

統計8月以來，投信買超張數前十名依序為：聯電、中信金、永豐金、第一金、兆豐金、世界、遠傳、長榮航、元大金、仁寶等，張數介於1.6萬至7.4萬張不等，主要偏向低評價、低位階、高殖利率等屬性，以類股來看，則是明顯聚焦金融類股，不少更是高股息ETF成分股。

以金額排序來看，投信8月來買超台積電90.6億元居冠，聯詠、聯電、世界、台達電、聯發科、健策、中信金等亦超過20億元，其餘如日月光投控、智邦、緯穎、光寶科、信驊等亦排名在前段班，顯示隨評價壓低，半導體及AI股仍是資金青睞標的。

事實上，市場專家指出，由於台灣投資人向來瘋存股，特別是人口結構老年化後，不少退休族更是大存高息基金或ETF，且這些投資人有「越跌越買」的特性。因此，預期投信後續仍將持續買超台股，且買超聚焦各產業績優龍頭股或指標股，使得投信源源不絕的買盤，將成為護持指數重要的銀彈來源。