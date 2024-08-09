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台股外資大砍 國家隊救援！八大行庫砸逾104億元敲進權值股

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
8日外資賣超台股達452億元，台股示意圖。 聯合報系資料照
8日外資賣超台股達452億元，台股示意圖。 聯合報系資料照

美國大型科技股動盪，加上國際熱錢持續去槓桿操作，昨（8）日外資賣超台股達452億元，八大公股行庫則買超104.6億元穩盤救場，敲進台積電等權值股，大盤指數終場跌425點、收20,870點，半年線得而復失，成交量萎縮至4,138億元。

台股本周二、三連續大漲後，原本市場預期可持續反彈，但因周三美股下跌，再度引動台股高檔套牢的停損賣壓大舉出籠，加上外資大賣，昨天盤面一片慘綠，台積電（2330）下跌24元，收在896元，再度失守900元關卡。19大類股中，僅水泥逆勢上揚0.7%，其餘均下跌；族群中，其他電子大跌3.4%最弱勢，航運、半導體、AI也紛紛下挫。

外資及八大公股行庫近五日買賣超
外資及八大公股行庫近五日買賣超

千金股同樣跌多漲少，僅力旺、世芯-KY分別上漲5.1%、0.6%，其餘收黑，以健策跌停鎖死最弱勢，因創意跌17元、收998元，使千金股減至12檔。

三大法人昨日合計賣超491.6億元。其中，受到日圓利差交易（carry trade）持續平倉影響，外資單日調節452億元，是今年第八大賣超量，已連二賣，8月六個交易日已賣超1,732億元，達7月金額近五成，累計今年來賣超達4,504.1億元。

投信則買超70.9億元，連27買、累計買超1,872.8億元；自營商賣超110.5億元，連23賣、累計賣超2,804.3億元。八大公股行庫進場承接104.6億元，主要買超台積電、鴻海、聯發科、兆豐金等權值股，力撐指數意味相當濃厚。

展望後市，群益投顧董事長蔡明彥、華南投顧董事長儲祥生認為，台股強彈兩日後，遇到半年線及空方缺口等壓力，拉回整理並非壞事，未來若日圓回穩使外資賣壓減緩，加上多頭指標台積電表態，將有機會進一步反攻，向季線靠攏。

凱基投顧董事長朱晏民、兆豐投顧董事長李秀利分析，人工智慧（AI）趨勢並未改變，交投適時降溫有利中長期發展，台股具有跌深反彈條件。

台積電 台股

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