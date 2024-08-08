遠東新發行首兩檔永續發展轉（交）換CB世紀鋼台泥接力

櫃買中心於8日上午9時舉辦「永續發展轉（交）換公司債上櫃掛牌暨資格認可典禮」，金管會副主委陳彥良、證期局副局長高晶萍、遠東新世紀（1402）總經理鄭澄宇、世紀鋼（9958）董事長賴文祥、台泥（1101）財務長于明仁、凱基證券（6008）董事長許道義、永豐金證券（0009A0）總經理張李章隆、安永聯合會計師事務所所長傅文芳、勤業眾信聯合會計師事務所董事長邵志明等貴賓親臨祝賀。在貴賓共同敲鑼見證下，我國債券市場邁向新的里程碑。

陳彥良強調，綠色在當今世界的重要性，讚許我國永續發展債券市場的蓬勃發展，永續債已經成為政府及企業重要的籌資管道，期盼未來有更多更好的綠色商品，把錢留在台灣，把資金引進來，推進我國發展亞洲資產管理中心，同時發展我國綠色產業。也感謝櫃買中心持續推動永續發展債券市場，永續債品質更獲得國際氣候債券組織的肯定，並讚譽櫃買中心是高品質的永續發展債券交易所。副主委最後表示面臨全世界供應鏈改組，我們一直是走在正確的道路上，並以詩經「道阻且長，行則將至」勉勵大家，這條路雖然險阻，但因為我們是一群人，所以可以走得遠，終究會達到目標。

櫃買中心董事長陳永誠則指出，隨著氣候暖化以及全球經濟動盪，更凸顯出永續發展的重要性，櫃買中心在主管機關指導下，持續增加永續發展債券商品種類，提供發行人與投資人不同的選擇，也為環境及永續盡一份心力。感謝遠東新世紀在永續債商品之發行上總是一馬當先，給予櫃買中心最大的支持，顯示遠東新對綠色發展的重視，以及對新商品的勇於嘗試。世紀鋼公司是表現傑出的風電公司，賴董事長領導團隊在短時間內完成綠色債券資格認可，顯示世紀集團內對綠色發展價值的重視，與櫃買中心是一致的。台泥公司在轉型上的表現是市場矚目的焦點，近年發展低碳排產品，甚至儲能節能產品，過程雖然艱辛，在永續轉型上的努力獲得市場肯定。也感謝安永、勤業眾信、凱基證、永豐金證等中介機構協助，讓每檔永續發展債券成功發行。並感謝櫃買中心同仁的努力，讓永續發展政府債券也開始陸續發行，下一步希望是都更或社會住宅相關計畫來發行永續發展債券。

鄭澄宇表示，公司這些年來致力發展再生聚酯等低碳排產品及達成減碳目標，展現對永續發展的企圖心和承諾，並將ESG成果和永續金融結合，今日發行的兩檔永續發展交換公司債，投資人除了可持有債券也有機會將其轉換為股票。

世紀鋼預計發行綠色轉換公司債，賴文祥表示世紀集團現在為國內離岸風電水下基礎建設的指標廠商，積極配合政府的離岸風電建置政策和目標，為綠能發展做出貢獻。

于明仁表示，台泥在低碳水泥和再生能源等方面取得許多進展，未來將持續投資於減碳增綠方面的各項計畫，並規劃發行可持續發展連結轉換公司債。