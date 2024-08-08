崇越營收／7月47.48億元創新高 月增4.8%
崇越（5434）今日公告7月營收47.48億元，創新高，月增4.8%，年增15%。崇越預定8月15日於召開第2季法說會屆時說明財報與展望。
崇越預計，8月法說會屆時也將分享公司利基點、市場現況與未來發展。依據流程此次主講人包含董事長潘重良、 集團執行董事李正榮，以及首席執行長 陳德懿 首度同台說明展望。
崇越日前公布財報，上半年累計營收達257.2億元，年增4.8%，創歷史同期次高；母公司業主淨利達17.96億元，年增27.4%；上半年每股稅後純益創新高達9.52元。
崇越科技積極打造國際供應鏈平台，去年8月於日本九州成立熊本營業所；今年7月於美國德州達拉斯設立新據點，並號召8家台灣半導體材料、設備供應商，首度參展美國西部國際半導體展，集結材料、設備、零組件等整合性方案組建半導體供應鏈平台。
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