3金控產險獲利出爐 國泰產前7月賺16.5億元、創同期次高
金控旗下3大產險獲利公布，其中國泰產險簽單保費維持雙位數成長，國泰產險7月稅後純益3.3億元，累計稅後純益16.5億元，為同期次高，其次，華南產險7月獲利年增232%，累計前7月稅後純益為11.32億元。
國泰金（2882）指出，除穩定既有市場經營更聚焦新興市場開拓，國泰產累計簽單保費維持雙位數成長；商品端透過銷售前保險風險管控機制，及銷售後費率適足性監控，各險損失率表現良好，帶動獲利持續成長；投資端持續動態調整資產配置，尋求穩健獲利並降低投資波動。
國泰金表示，7月份簽單保費32.7億元，累計簽單保費達218.2億元，年成長17%；核心保險業務，車險掌握新車銷售強勁動能，累計簽單保費年成長10%；商業保險方面，掌握綠能及公共工程等業務，工程險累計簽單保費年成長達90%；網路投保推出機車兩年期任意險及國外旅遊險夏日限定型方案，藉由多樣化商品以接觸更多元的數位客群。
此外，華南產險7月單月稅後純益2.46億元，年增232%，累計前7月稅後純益11.32億元，年增131%，累計每股稅後純益5.65元。
兆豐產險7月自結稅後純益0.70億元，相較6月0.75億元，小幅下滑，但跟去年同期相比減少3成，累積前7月稅後純益1.55億元，和去年同期比由虧轉盈，每股稅後純益2.10元。
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