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就市論勢／AI相關類股 中長線不淡

經濟日報／ 統一投信台股投資團隊

盤勢分析

美國就業市場疲軟，疊加製造業景氣低迷，使上半年對景氣樂觀情緒快速反轉，經濟軟著陸共識出現雜音，市場避險情緒升溫。日本央行升息雖在市場預期內，但日央總裁鷹派論調令美日利差縮減，全球資金回流日本。

美中貿易制裁升溫陰影未散，中東地區又再次發生哈瑪斯領袖遇刺消息，緊張情勢加劇，引發市場動盪。輝達傳出晶片設計瑕疵，可能會延後一季出貨，使AI相關類股營收可能受到影響。

多重因素疊加，使本周全球股市以大跌開場，台股也因融資水位減幅遲遲無法跟上大盤跌幅，加上外資期貨未平倉淨空單口數超過40,000口，籌碼面紊亂造成急跌多殺多局面，導致台股震盪程度甚至超過美股。

後來日本央行修正鷹派言論，美國聯準會官員也出面喊話，緩和市場對經濟衰退的擔憂，市場恐慌情緒平復，帶動股市接連二日強力反彈後，昨日再度轉跌。

投資建議

台股近日受籌碼面及消息面影響急跌，震盪幅度加大，但景氣基本面與企業獲利展望並未有太大改變。受惠AI持續快速發展，今明兩年台股整體企業獲利依然有望出現雙位數成長，加上聯準會將啟動降息循環，有利景氣進一步回升，股市中長線依然不看淡。

但短線盤勢仍可能大幅波動，後續可觀察美國經濟數據、聯準會政策動向、AI後市、台股融資水位及外資動態，市場情緒回穩及籌碼沉澱後逢低進場。

台股 日本央行 美國聯準會

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