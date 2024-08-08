巧新財報／上半年EPS 1.88元 創近5年同期獲利新高

巧新（1563）董事會通過第2季營運成果。第2季合併營收18.73億元、年減2.64％，受日圓貶值影響，第2季稅後淨利1.64億元、年減3.67%，EPS 0.72元，累計2024年上半年合併營收為新台幣38.28億元、年增3.05％，稅後淨利4.13億元，年增37.02%，EPS 1.88元，優於去年同期的1.45元，創近5年同期獲利新高。

巧新表示，上半年受惠於包括豐田、JLR、Porsche、BMW、Ferrari等歐、日系之豪華品牌車廠的訂單穩健增長，抵銷了美系品牌的出貨減少。上半年日系、歐系、美系及其他客戶的上半年營收比重分別為20％、61％、12％及7％，其中，來自日系、歐系品牌車廠的業績明顯較去年同期成長83％、12.9％。

另外，巧新上半年再生鋁輪圈的比重從去年同期的26％增加為32%，顯示品牌車廠對ESG的重視，而這樣的趨勢也有利巧新推廣再生鋁料RESAICAL®。近期巧新再生鋁新增通過國際豪車品牌─Rolls-Royce認證，目前已獲7家品牌客戶採用。豪華車品牌客戶持續推出新能源車且要求降低整車之碳排量，除要求新案須使用綠鋁／再生鋁進行報價外，公司亦會針對核可使用再生鋁料之客戶群持續在既有產品中導入，巧新預期至今年年底，再生鋁採用占比可望提升至40%，有助於持續提升獲利表現。

儘管全球一般乘用車銷售放緩，豪華車銷售的增速仍優於一般汽車銷售，根據USD Analytics最新《電動豪華汽車市場》的報告指出，在2024年至2032年電動豪華汽車市場預計將以12.9％的年複合成長率的速度成長。此外，全球知名豪華汽車品牌廠商包括BMW、Benz、Audi等已紛紛退出在中國大陸市場的價格戰，整體豪華車銷售市場將可望回歸健康狀態。同時，隨著豪華汽車品牌車廠往油電混合、電動、新能源車款發展的趨勢下，整體汽車產業的新車結構已明顯逐步轉變，將有助於巧新客製化輪圈的銷售。