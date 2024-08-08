台橡財報／獲利、 EPS 大增 未來看好

台橡（2103）公布第2季財報，第2季稅後淨利3.25億元比去年大幅成長達688.35%， EPS 0.39元比起去年同期的0.05元大增。上半年稅後淨利5.86億元，比去年同期的2.97億元，年增97.3%，EPS 0.71元比去年同期的0.36元大增。

台橡董事會並通過將資本支出預算1.7億美元，並參與申華公司的增資5,800萬美元。新的資本支出主要是因應申華化學進行遷廠後再增加產線，新產品將朝向高附價值的應用產品，目前正在進行工程評估。位於南通的新廠預計於2024年10月完工，12月試產，合成橡膠年產能將從原17萬噸提升至22萬噸，此外新產線預計在年底決定產品，並開始建新產線，投資金額約為2億美元，並在二至三年後量產挹注營收。

台橡看好市場庫存去化已近尾聲，今年市場將較去年改善。台橡並擴展電動車輪胎與醫療器材市場，前十大輪胎廠都成為台橡客戶，再加上大陸輸液袋原料目前正在認證階段，以大陸市場的需求前景，可望成為台橡未來的成長動能。

市場庫存去化接近尾聲帶動需求逐步回穩，經濟也有所回升，從去年下半年起台橡的獲利逐季都在改善，但地緣政治狀況影響復甦及成本，尤其紅海事件造成運費增加，整個局勢不安定因素2024年還是存在，整體市場2024年仍會較2023年改善。。

占台橡營收比重五成的中國大陸市場，經濟結構面臨挑戰，短期間不會結束，但車市有回升，尤其是電動車市場快速成長，內需對合成橡膠需求有幫助。印度市場則是正面，主要經濟成長維持一定水平，其次是印度汽車銷量增加，生活水平提升，帶動車胎需求穩健，合成橡膠近幾年都是全產全銷的狀況，台橡並計畫明年擴增產線。