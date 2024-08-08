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六角財報／上半年 EPS 2.72元 擬配息2.5元、配發率逾9成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

六角（2732）8日公布半年報，上半年稅後淨利1.24億元，年減18.7%，每股稅後盈餘2.72元。第2季稅後純益6,823萬元，年減18.31%，每股稅後盈餘1.5元。董事會並通過上半年度盈餘分配案，將配發現金股利2.5元，配發率達91.9％。

六角表示，攜手澳洲子公司複製澳洲展店成功經驗，重新展開美國市場版圖的經營，今年子公司王座亦規劃開出九家門市，於此產生進入美國市場的前期投入成本，加上王座台灣展店等營業費用，使上半年營業費用較去年同期增加，是以獲利表現較去年同期下滑。

六角旗下「Chatime日出茶太」品牌已橫跨六大洲、遍布63個國家地區，打造全球多國建立超越百店的經濟規模並站穩東協市場，面對全球經濟成長率趨緩以及手搖茶產業的挑戰，集團自去年下半年進行品牌再造，創造差異化競爭優勢，邁入第2季手搖茶飲需求旺季加上子公司王座持續展店，得第2季營業利益率上行至7％，營業利益7,278萬元，季增148.72％。第2季毛利率季增3個百分點續升至52％，且較去年同期成長5個百分點。

六角今年「Chatime日出茶太」全球整體品牌升級目標旨在增加同店營收成長，導入「CUPS OF JOY」再度升級「Chatime日出茶太」品牌體驗，繳出台灣「Chatime日出茶太」上半年來店人數年增4.5％、同店銷售年增6.5％的亮眼成績，目前「CUPS OF JOY」已從台灣往菲律賓與澳洲市場開展，預期門市改裝後，激勵同店營收表現。

展望下半年，六角持續積極擴張北美及歐洲市場，並插旗印度土耳其等新興市場，隨著上半年東南亞印尼市場同店營收上揚，下半年輸出「CUPS OF JOY」至海外，以期提高市場滲透率，增加營收來源與優化營運體質轉佳。

日出茶太 澳洲 營收

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