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米斯特營收／前七月創同期新高 未來積極布局多元服飾

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導

米斯特（2941）8日公布7月份營收達0.67億元，月減11.26%，累計今年前七月營收4.68億元，年增6.66%，創下歷史同期新高。

米斯特7月營收受到本月假日較少，加上部分縣市受到颱風假影響，表現稍有轉弱，米斯特表示，整體服飾零售業與假日多寡有關，7月受到影響，不過受惠顯展店持續進行，設計的新品受消費者青睞，累計前七月營收仍持續成長。

除了展店以外，米斯特營運策略也以多品牌與跨服飾類別為方向，米斯特日前決議購買新品牌商標及部分資產，8日正式宣布購買對象為運動機能服飾品牌「Mollifix」，購買範圍包括品牌商標、現有服飾商品存貨，以及線上通路與線下10間實體門市。

米斯特目前旗下擁有平價流行服飾Life8、國際IP授權的ALL WEARS、戶外機能的WILDMEET和極簡環保的EVENLESS四大品牌。米斯特表示，公司期許透過現有百萬會員與通路資源，結合「Mollifix」數十萬現有女性會員與10家百貨門市，強化米斯特在服飾品牌領域的長期布局。

商標 營收

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冠軍營收／前7月19.73億元 年增13％

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米斯特收購 Mollifix 進攻女性運動服飾市場

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