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遠東新、凱基證永續金融再創新 攜手推全台首檔永續發展交換債券

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
遠東新攜手凱基證發行全台首檔永續發展交換債券8/8上櫃掛牌。（右起）櫃買中心董事長陳永誠、遠東新世紀總經理鄭澄宇。(凱基證券/提供)
遠東新攜手凱基證發行全台首檔永續發展交換債券8/8上櫃掛牌。（右起）櫃買中心董事長陳永誠、遠東新世紀總經理鄭澄宇。(凱基證券/提供)

遠東新世紀（1402）為響應府推動的永續發展政策，率先取得國內企業發行永續發展交換債券之資格認可，首檔永續發展交換債券8日於櫃買中心掛牌交易。凱基證券擔任這次遠東新世紀首次發行永續發展交換債券的主辦承銷商，協助發行第一檔永續發展交換債券，推進台灣永續發展債券市場航向新的里程碑。

這次發行的永續發展交換債券分別以亞泥（1102）及遠百（2903）為交換標的、發行金額分別為新台幣10億元及15億元、五年期，由凱基證券擔任主辦承銷商。遠東新世紀徐旭東董事長表示面對碳有價時代來臨，企業必須正視氣候變遷帶來的衝擊，並提出具體因應方案，將淨零排放轉化為競爭力，在全球減碳賽道中脫穎而出。遠東新世紀公司為國內企業勇於創新的先行者，積極響應政府推動的永續發展政策，將財務規劃與公司的永續策略緊密結合，成功發行多項全台第一之永續金融商品，以多元化管道引導資金投入永續專案，達成政府、投資人、企業三贏的正向循環。

櫃買中心於2023年12月發布永續發展債券作業要點，開放轉（交）換公司債得發行永續發展債券的範疇，希望擴大永續發展債券市場規模。遠東新世紀公司再次響應並成功發行企業首檔永續發展交換債券，盼能發揮典範力量，在永續發展道路上引領並激勵更多企業參與。遠東新世紀本次所募集的資金，將支應公司及增資子公司亞東石化用於綠色效益的投資計畫，藉由透過製程改善、設備改善及能源管理等方式，積極完成公司設定於2030年減碳50%、綠色產品50%、綠色原料50%的永續轉型目標，將有助於公司整體長期營運發展，以實踐對環境友善與社會共榮之永續經營理念。

凱基證券不僅在承銷業務市占占率第一名，近年亦致力響應政府推動永續金融政策，協助企業將資金投入對環境改善及社會效益等投資計畫，擔任多檔永續發展相關債券的主辦承銷商，藉由協助相關企業及金融發行者於資本市場順利籌資、成長茁壯，凱基證券以One KGI服務展現全方位金融服務集團的市場競爭力，為社會提供永續金融解決方案。

遠東新、凱基證永續金融再創新，攜手推全台首檔永續發展交換債券。(凱基證券/提供)
遠東新、凱基證永續金融再創新，攜手推全台首檔永續發展交換債券。(凱基證券/提供)

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