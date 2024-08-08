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外資賣超457億元 這檔金融股遭賣超3.2萬張、其次大賣鴻海

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股8日以20,870.1點，下跌425.18點，三大法人僅投信買超，外資及自營商都是賣超，尤以外資賣超457.87億元最多，統計外資賣超前十大個股，賣超臺企銀（2834）32,912張，居賣超個股冠軍，其次則是賣超鴻海（2317）25,877張。示意圖。記者曾學仁／攝影
台股8日以20,870.1點，下跌425.18點，三大法人僅投信買超，外資及自營商都是賣超，尤以外資賣超457.87億元最多，統計外資賣超前十大個股，賣超臺企銀（2834）32,912張，居賣超個股冠軍，其次則是賣超鴻海（2317）25,877張。示意圖。記者曾學仁／攝影

台股8日以20,870.1點，下跌425.18點，三大法人僅投信買超，外資自營商都是賣超，尤以外資賣超457.87億元最多，統計外資賣超前十大個股，賣超臺企銀（2834）32,912張，居賣超個股冠軍，其次則是賣超鴻海（2317）25,877張。

台股早盤以21,047.16點開低，盤中一度下滑至20,723.26點，盤面上各類股下跌居多，水泥類股及綠能環保類股為抗跌收紅的兩個類股，跌幅超過2%的類股包括塑膠、電機、汽車、半導體、其他電子、航運、油電燃氣、居家生活等，金融股跌幅逾1%。

權王台積電（2330）開低，盤中一度下滑至887元，終場以896元收盤，下跌24元，跌幅2.6%，鴻海則以163.5元收盤，下跌7元，跌幅4.1%，聯發科（2454）也下跌35元，收在1,115元，千金股的健策（3653）重挫至跌停1,045元收盤。

台股大盤指數終場收在20,870.1點，下跌425.18點，跌幅2%，三大法人賣超503.73億元，外資賣超457.87億元，投信買超64.67億元，自營商賣超（合計）110.53億元，其中自營商（自行買賣）賣超21.2億元，自營商（避險）賣超89.33億元。

統計外資賣超前十大個股依序是臺企銀、鴻海、復華台灣科技優息（00929）、元大美債20正2（00680L）、元大台灣價值高息（00940）、第一金（2892）、國泰20年美債正2（00688L）、兆豐金（2886）、陽明海運（2609）、元大台灣50（0050）等；賣超前十大中ETF占5檔，包括高股息、美債等ETF。

外資賣超臺企銀32,912張居冠，其次是賣超鴻海25,877張，鴻海重挫4.1%收盤，外資連5個交易日賣超，投信也賣超1,721張，自營商賣超2,691張，三大法人合計賣超30,289張。

台積電再跌落至900元之下，以896元收盤，外資轉為賣超9,204張，投信買超495張，自營商賣超1,094張，三大法人賣超9,803張。

三大法人 台股 外資 自營商

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