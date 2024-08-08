跌深又彈高！股民大洗三溫暖 經理人持續看好三王和這些AI股

台股繼上周五單日跌破千點，本周指數上沖下洗，受到中東衝突、日幣迅速升值等因素影響，5日台股單日重挫1,807點、跌幅8.35%刷新台股史上最大跌點與跌幅紀錄，所幸6日受惠美股跌幅收斂，盤後重新站回20,000點，7日台股更是開高走高，終場以漲794點、漲幅3.87%刷新單日最大漲點紀錄。

對此國泰投信董事長張錫表示，短空因素引發市場恐慌，但AI大趨勢仍未變，屬於健康的回檔，此時的低點正是檢視企業基本面的黃金時期，也是投資人可以分批撿便宜的機會。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，投資人切記股市裡跌也是漲的一部分，面對指數修正更應調整心態，趁機檢視手中部位，汰弱轉強；且國發會公布6月景氣燈號也亮出紅燈，顯示台灣景氣表現穩健，目前台灣在科技股與成長股的獲利力道仍強勁，因此近期可留意基本面好又急跌的AI股，如權值王台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）。

梁恩溢指出，不只台股，目前全球股市在今年已漲多，加上時逢美國財報周，不確定性增多等因素影響，導致短線出現大幅震盪。所幸台股今年累積漲幅仍較大，尚存回檔空間，在籌碼沉澱後，指數仍有望在第4季反彈，待年底美國總統選舉結束，政治不確定性降低，將有望穩定股市。

國泰台灣高股息基金由專業經理人操盤，揀選具競爭力、高成長動能類股，掌握市場趨勢適當調整投資組合。梁恩溢認為，今年下半年AI類股仍有表現空間，國泰台灣高股息基金投組配置除台股權值三王台積電、鴻海及聯發科外，也有廣達（2382）、奇鋐（3017）、新普（6121）等企業，全面布局半導體產業鏈。

國泰台灣高股息基金自基金成立以來已滿4年，歷經台股多空，靠著基金經理人主動操盤掌握優勢，打造進可攻、退可守布局。其中配息級別B採月配息制，適合需要現金流的退休族群，建議投資人可逢低分批加碼撿便宜，把握難得修正機會持續買進，讓經理人發揮專業，累積資產，創造被動收入。