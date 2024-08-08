宏佳騰財報／韓國市場挹注 第2季獲利轉正

宏佳騰（1599）公告第2季財報，第2季單季轉正，稅後淨利747萬元，較去年同期的1,020萬元衰退，EPS 0.10元則較第1季的-0.49元大幅改善。

宏佳騰上半年營收8.97億元，較去年同期的7.21億元成長，稅後淨損2,846萬元，較去年同期的-3,918萬元明顯收斂，EPS -0.39元也較去年同期的-0.54元改善。

宏佳騰之前外銷客戶因為通路端的庫存水位過高，影響銷售。隨著市場庫存水位降低，宏佳騰的外銷業務也逐漸改善，另外宏佳騰與韓國Bikebank旗下品牌Dotstation及Gogoro Network三強聯手，共同打造的純電跑旅「EV-C1」在台上市。宏佳騰指出，宏佳騰的外銷業務逐漸成長，再加上新車由宏佳騰代工生產、Gogoro Network負責能源運營進軍韓國，成為首台外銷韓國的電動機車，目前韓國接單已破千台，從第2季開始陸續出貨，由於接單表現亮眼並在台上市，隨新車銷售挹注，宏佳騰今年的營收獲利可望一季比一季好。