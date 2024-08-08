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當外資大賣超的時候 這2檔傳產股竟居外資買超前兩大

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股8日收20,870.1點，下跌425.18點，三大法人僅投信買超，外資自營商都是賣超，尤其外資賣超457.87億元，不過，統計外資買賣超個股發現，外資單日買超前兩名都是傳統產業龍頭股，買超冠軍為台泥（1101），單日買超6,391張，其次是買超統一（1216）5,877張。

台股早盤以21,047.16點開低，盤中一度下滑至20,723.26點，盤面上各類股下跌居多，水泥類股及綠能環保類股為抗跌收紅的兩個類股，跌幅超過2%的類股包括塑膠、電機、汽車、半導體、其他電子、航運、油電燃氣、居家生活等，金融股跌幅逾1%。

權王台積電（2330）開低，盤中一度下滑至887元，終場以896元收盤，下跌24元，跌幅2.6%，鴻海（2317）則以163.5元收盤，下跌7元，跌幅4.1%，聯發科（2454）也下跌35元，收在1,115元，千金股的健策（3653）重挫至跌停1,045元收盤。

台股大盤指數終場收在20,870.1點，下跌425.18點，跌幅2%，三大法人賣超503.73億元，外資賣超457.87億元，投信買超64.67億元，自營商賣超（合計）110.53億元，其中自營商（自行買賣）賣超21.2億元，自營商（避險）賣超89.33億元。

外資賣超下，逆勢獲得外資買超的前十大個股則有台泥、統一、期街口布蘭特正2（00715L）、亞泥（1102）、金寶（2312）、富邦金（2881）、皇昌（2543）、潤泰新（9945）、台新金（2887）、 中華電（2412）等；外資買超前兩名都是傳產龍頭股，買超台泥6,391張，為買超個股冠軍，其次是買超統一5,877張。

外資 自營商

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