新保財報／上半年 EPS 1.4元 營運恢復成長動能

新保（9925）第2季稅後純益為3.41億元，年減8%，每股稅後純益為0.88元；上半年營收38.98億元，稅後純益為5.39億元，年減4%，每股稅後純益為1.4元。

新光保全指出，公司業務涵蓋智慧城市、智慧建築及智慧照護等多領域，提供環境安全管理、能源管理及人工智慧應用等高潛力服務，隨著AI科技持續擴展，預計將帶動新的使用模式和市場需求。公司以內部創新驅動為目標，從人工智慧到日常生活解決方案。

近年在電子保全及智慧城市兩領域已形成了長期營運的雙軌動能，過去三年，公司在智慧城市業務面的年營收比已有12.4％的複合成長率，新保第3季開始營運會恢復成長動能。

未來，亦將透過AI協作推動企業營運，業務涵蓋智慧城市、智慧建築、智慧交通、智慧照護等多領域，協助政府及企業機構在災害管理、能源管理及健康照護等主軸面提升營運效率與客戶價值，持續朝成長目標邁進。