新保財報／上半年 EPS 1.4元 營運恢復成長動能
新保（9925）第2季稅後純益為3.41億元，年減8%，每股稅後純益為0.88元；上半年營收38.98億元，稅後純益為5.39億元，年減4%，每股稅後純益為1.4元。
新光保全指出，公司業務涵蓋智慧城市、智慧建築及智慧照護等多領域，提供環境安全管理、能源管理及人工智慧應用等高潛力服務，隨著AI科技持續擴展，預計將帶動新的使用模式和市場需求。公司以內部創新驅動為目標，從人工智慧到日常生活解決方案。
近年在電子保全及智慧城市兩領域已形成了長期營運的雙軌動能，過去三年，公司在智慧城市業務面的年營收比已有12.4％的複合成長率，新保第3季開始營運會恢復成長動能。
未來，亦將透過AI協作推動企業營運，業務涵蓋智慧城市、智慧建築、智慧交通、智慧照護等多領域，協助政府及企業機構在災害管理、能源管理及健康照護等主軸面提升營運效率與客戶價值，持續朝成長目標邁進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言