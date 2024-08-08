台股震盪免驚！今年來12檔台股基金挺得住、報酬維持15%以上

台股歷經7月的大幅拉回後，導致台股基金績效跟著受影響，不過統計138檔台股基金今年來的績效，仍維持15%以上共有12檔基金。法人建議，在市場震盪之下，挑選台股基金除績效考量外，可優先選擇大、小型股兼具、較有彈性的台股基金，靈活掌握中小型與龍頭股的輪動機會。

根據Lipper統計至7日，在12檔基金當中，依序為：台中銀數位時代31.3%、復華復華26.5%、野村台灣高股息24.8%、復華全方位24.6%、復華高成長21.2%、台中銀大發18.9%、台新中國通18.7%、PGIM保德信中小型股17.5%、台新台灣中小16.2%、富邦精銳中小15.5%、國泰科技生化15.2%、凱基台灣精五門15.1%。

基金類型包括一般型、中小型、科技型、價值型、中概型等各類台股基金皆榜上有，其中一般股票型5檔最多，其次為中小型3檔、科技型2檔，中概與價值型各1檔。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，聯準會9月降息已無懸念，市場開始將注意力轉換至美國經濟走勢變化，一旦數據不佳則被解讀為經濟面是否轉為衰退，台股也在這波影響之下出現急漲急跌走勢，除了觀察融資餘額水位、外資買賣超、指標股回穩與否之外，建議可持續留意觀察美國失業率、職缺、失業救濟金等重點指標，以及8月下旬將登場的輝達（NVIDIA）財報數據。

至於急跌後的台股後市，他認為，目前台股融資餘額近兩日快速減少近300億元，加上外資空單回補，指數連兩日大漲有效去化籌碼賣壓，即使8日指數再度出現下跌，但仍在半年線附近震盪，已見止跌契機，惟本次急跌幅度相當大，導致技術面由多方轉為劣勢，目前仍須等待指數回穩，持股建議開始逐步逢低回補AI與半導體具產業領導優勢類股，如ODM、零組件等，並伺機等待逢低承接機會。