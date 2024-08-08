快訊

日宮崎縣東側海域發生規模7.1地震 氣象廳發布海嘯警報範圍再擴大

下殺1807點那天買進台積電、聯發科！ 菲女狼：現在是對的但沒走到最後誰都不知道

聯合新聞網／ 菲女狼
股市示意圖。來源：中央社
股市示意圖。來源：中央社

＊原文發文時間為8月7日

前天股票大跌1800多點，菲跟同事決定下場撿便宜，約莫早上10點便雙雙掛牌買進台積電聯發科（各一張嗎？當然不是，想太多）。

接近中午的時候，各類不利消息開始蜂擁而至，眼看市場氛圍過於恐懼，同事取消了買進的單，菲則因為出價較高已經成交，來不及撤單。

不論是台積電、聯發科，當天收盤價都遠低於菲的成交價，菲也開始碎念自己，做決策過於草率跟輕舉妄動，甚至還有點小小的悶悶不樂。

不過，昨天局勢峰回路轉，大盤回漲了將近700點，當然菲也小賺了一點點，同事則是後悔莫及，覺得前天應該勇敢一點。

好了，寫了前面這些，不是要跟分享股市投資心得，而是分享人生就是塞翁失馬、焉知非福。

這世道變化得太快：你今天做的對的決定，明天不見得依然是對的。換言之，即使做了錯誤的抉擇，也不見得未來會一錯到底。

況且，錯了就錯了，不必要氣急敗壞，更不用悔恨交加。面對，接受，或改變。

話說，到底同事還是菲是對的，沒有走到最後，誰都不知道...

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台積電 大盤 聯發科 風險

延伸閱讀

公司債、美國公債ETF…該怎選？ 辣媽：「資本利得」又預期降息空間下會選它

00940又破發！年化殖利率約6%...能存？達人分析「8元」是最佳買點

00934股價跌！配息縮水剩0.14 達人「年化殖利率仍有8.4%」：數字還是高的嚇人

美債下跌原因找到了？網笑：郭哲榮賣完就崩

相關新聞

下殺1807點那天買進台積電、聯發科！ 菲女狼：現在是對的但沒走到最後誰都不知道

前天股票大跌1800多點，菲跟同事決定下場撿便宜，約莫早上10點便雙雙掛牌買進台積電、聯發科（各一張嗎？當然不是，想太多）。

美國經濟將衰退？近期致股市崩跌原因！ 狄驤：理性看待不要過於恐慌

最近股市崩跌的原因之一，是市場盛傳美國經濟要衰退，因為準確率100%的薩姆規則已經反映這一點...

台股力守2萬點大關 修正跌425點收20,870點、台積電挫24元收896元

台股8日開低走低，終場收20,870.10點，力守2萬點大關，跌425.18點、跌幅2%，成交金額4,045.0億元。另...

人人都知「牛市賺錢、熊市守錢」為何做不到？作家：常抱不放惹禍

有錢人的投資法、散戶的投資法

台股隨著台積電搭雲霄飛車 達人3點避免「多空雙巴」：公司價值不能只看短期

台積電這兩天的「雲霄飛車」行情，一天快跌停、一天快漲停，凸顯了近期台股的高度不確定性。

台股大洗三溫暖 國泰投信：待美大選結束沉澱不確定 反彈指望Q4

昨天大漲近8百點、創史上單日最大漲點的台股，今（8）日又下挫，早盤最低下殺近6百點，股民大洗三溫暖，台股當前的震盪，是轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。