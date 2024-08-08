下殺1807點那天買進台積電、聯發科！ 菲女狼：現在是對的但沒走到最後誰都不知道

＊原文發文時間為8月7日

前天股票大跌1800多點，菲跟同事決定下場撿便宜，約莫早上10點便雙雙掛牌買進台積電、聯發科（各一張嗎？當然不是，想太多）。

接近中午的時候，各類不利消息開始蜂擁而至，眼看市場氛圍過於恐懼，同事取消了買進的單，菲則因為出價較高已經成交，來不及撤單。

不論是台積電、聯發科，當天收盤價都遠低於菲的成交價，菲也開始碎念自己，做決策過於草率跟輕舉妄動，甚至還有點小小的悶悶不樂。

不過，昨天局勢峰回路轉，大盤回漲了將近700點，當然菲也小賺了一點點，同事則是後悔莫及，覺得前天應該勇敢一點。

好了，寫了前面這些，不是要跟分享股市投資心得，而是分享人生就是塞翁失馬、焉知非福。 這世道變化得太快：你今天做的對的決定，明天不見得依然是對的。換言之，即使做了錯誤的抉擇，也不見得未來會一錯到底。 況且，錯了就錯了，不必要氣急敗壞，更不用悔恨交加。面對，接受，或改變。 話說，到底同事還是菲是對的，沒有走到最後，誰都不知道...

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