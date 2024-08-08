台股下跌425點 三大法人賣超503億元
台股8日以21,047.16點開低，一度重回兩萬一千點，但仍收在20,870.1點，下跌425.18點，跌幅2%，成交量4,045.01億元，三大法人賣超503.73億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超457.87億元，投信買超64.67億元，自營商賣超（合計）110.53億元，其中自營商（自行買賣）賣超21.2億元，自營商（避險）賣超89.33億元。
台股今受美股下跌影響，台積電（2330）下跌24元，收896元，跌幅2.61%，鴻海（2317）收163.5元，跌幅4.11%，回測8/6低點。千金股中健策（3653）跌停，收1,045元；力旺（3529）表現最為強勢，收2,230元，漲幅逾5%。兆豐金（2886）、第一金（2892）與臺企銀（2834）今除權息，但都陷入貼息。機器人概念股羅昇（8374）、穎漢（4562）強鎖漲停，分別收121元、69.3元。
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