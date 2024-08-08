美國經濟將衰退？近期致股市崩跌原因！ 狄驤：理性看待不要過於恐慌

最近股市崩跌的原因之一，是市場盛傳美國經濟要衰退，因為準確率100%的薩姆規則已經反映這一點...

有趣的是，該指標的發明者Claudia Sahm表示，薩姆規則有所失效，不能證明美國已陷入衰退。

Sahm認為，如今美國失業率上升，並非是因為企業對勞動力的需求減弱，而是受到整體勞動力增加影響，才導致失業率上升，所以薩姆規則已不能作為衰退指標來參考。

值得注意的是，現在多數投資人依然很恐慌，因為隨著股市大跌，媒體上鋪天蓋地都是利空消息。

即使薩姆規則的發明人站出來表態，媒體的報導篇幅也不多，意味著在多數投資人的記憶裡，美國依然會陷入衰退，並會以這個印象來操作，像是盡快賣股收回現金，甚至大量放空。

如果美國就業市場真如Sahm所說，並非需求下降，而是勞動力增加，未來經濟數據反映該變化時，我們就將看到市場情緒大幅轉變，從恐慌轉為FOMO貪婪。

然而，在經濟數據反映上述狀況前，沒有人能預測市場的恐慌幅度有多大，這也是我常跟投資朋友們分享，現階段反彈只是反彈，回升還要再觀察的原因。

但希望投資朋友們記得，媒體的任務是收割流量，而現在最好的流量是恐慌，我們才會看到鋪天蓋地的利空消息。

投資朋友們這時該做的，並非是不看新聞，而是要多查證，理性看待市場，不要過於恐慌，控制好部位和槓桿，等待恐慌結束，往往就是安全撿便宜的大好時機。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。