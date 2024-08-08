快訊

爭議不斷！十盛「熟成」2字下架 下周換招牌、改官網

誇張！錢包不見報案…中壢貪警竟套她提款卡密碼盜領近10萬

泰勒絲IG照疑出現賀錦麗背影！歌迷興奮猜為美選表態埋伏筆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國經濟將衰退？近期致股市崩跌原因！ 狄驤：理性看待不要過於恐慌

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
美就業數據不佳，點燃投資人對經濟衰退的憂心。路透
美就業數據不佳，點燃投資人對經濟衰退的憂心。路透

最近股市崩跌的原因之一，是市場盛傳美國經濟要衰退，因為準確率100%的薩姆規則已經反映這一點...

有趣的是，該指標的發明者Claudia Sahm表示，薩姆規則有所失效，不能證明美國已陷入衰退。

Sahm認為，如今美國失業率上升，並非是因為企業對勞動力的需求減弱，而是受到整體勞動力增加影響，才導致失業率上升，所以薩姆規則已不能作為衰退指標來參考。

值得注意的是，現在多數投資人依然很恐慌，因為隨著股市大跌，媒體上鋪天蓋地都是利空消息。

即使薩姆規則的發明人站出來表態，媒體的報導篇幅也不多，意味著在多數投資人的記憶裡，美國依然會陷入衰退，並會以這個印象來操作，像是盡快賣股收回現金，甚至大量放空。

如果美國就業市場真如Sahm所說，並非需求下降，而是勞動力增加，未來經濟數據反映該變化時，我們就將看到市場情緒大幅轉變，從恐慌轉為FOMO貪婪。

然而，在經濟數據反映上述狀況前，沒有人能預測市場的恐慌幅度有多大，這也是我常跟投資朋友們分享，現階段反彈只是反彈，回升還要再觀察的原因。

但希望投資朋友們記得，媒體的任務是收割流量，而現在最好的流量是恐慌，我們才會看到鋪天蓋地的利空消息。

投資朋友們這時該做的，並非是不看新聞，而是要多查證，理性看待市場，不要過於恐慌，控制好部位和槓桿，等待恐慌結束，往往就是安全撿便宜的大好時機。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

失業率 美國經濟 降息

延伸閱讀

00940又破發！年化殖利率約6%...能存？達人分析「8元」是最佳買點

台股大跌兩天後也連漲兩天…794還是矮1807點一大截！ 專家：ETF都有皆開心

離職理由要怎說「不爽做了」不行嗎？ 過來人：台灣很小之後去哪一定會被知道

美債下跌原因找到了？網笑：郭哲榮賣完就崩

相關新聞

美國經濟將衰退？近期致股市崩跌原因！ 狄驤：理性看待不要過於恐慌

最近股市崩跌的原因之一，是市場盛傳美國經濟要衰退，因為準確率100%的薩姆規則已經反映這一點...

台股力守2萬點大關 修正跌425點收20,870點、台積電挫24元收896元

台股8日開低走低，終場收20,870.10點，力守2萬點大關，跌425.18點、跌幅2%，成交金額4,045.0億元。另...

人人都知「牛市賺錢、熊市守錢」為何做不到？作家：常抱不放惹禍

有錢人的投資法、散戶的投資法

台股隨著台積電搭雲霄飛車 達人3點避免「多空雙巴」：公司價值不能只看短期

台積電這兩天的「雲霄飛車」行情，一天快跌停、一天快漲停，凸顯了近期台股的高度不確定性。

台股大洗三溫暖 國泰投信：待美大選結束沉澱不確定 反彈指望Q4

昨天大漲近8百點、創史上單日最大漲點的台股，今（8）日又下挫，早盤最低下殺近6百點，股民大洗三溫暖，台股當前的震盪，是轉...

台股暴跌後 下一波誰能情脫穎而出？寡占全球的王者

台股暴跌之後，誰能在下一波行情脫穎而出？從基本面來看，能夠在全球競爭中打敗所有隊手的產業寡占贏家，將享受高毛利率的優勢，也必然成為下半年全球股市的不敗焦點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。