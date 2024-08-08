台股力守2萬點大關 修正跌425點收20,870點、台積電挫24元收896元

台股8日開低走低，終場收20,870.10點，力守2萬點大關，跌425.18點、跌幅2%，成交金額4,045.0億元。另外，櫃買指數開低翻紅收黑，收跌0.4%。台積電（2330）收896元、跌24元。

綜觀台股盤面上，漲停家數11家、跌停家數4家，上漲家數201家、下跌家數達756家。

強勢族群方面，包括遊戲軟體族群的橘子（6180）、華義（3086）、辣椒（4946）、傳奇（4994）、大宇資（6111）、鈊象（3293）等；背光模組的達運（6120）、松上（6156）；航空族群紛紛爆量兩萬張以上，其中星宇航空（2646）收漲6.3%表現最為強勢，長榮航（2618）、華航（2610）分別收跌1.5%、2.1%；水泥族群的亞泥（1102）、台泥（1101）成交量也破萬張，紛紛小漲1.8%、0.5%作收。

AI概念族群歷經二日跌深反彈後，再度回檔修正，包括健策開低走低，殺至跌停價1,045元作收，日月光投控、高力、鴻海、廣達、廣明、聯發科、緯創、緯穎、樺漢等紛紛收跌2%至5%左右，表現較為弱勢。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，聯準會9月降息已無懸念，市場開始將注意力轉換至美國經濟走勢變化，一旦數據不佳則被解讀為經濟面是否轉為衰退，台股也在這波影響之下出現急漲急跌走勢，除了觀察融資餘額水位、外資買賣超、指標股回穩與否之外，建議可持續留意察美國失業率、職缺、失業救濟金等重點指標，以及8月中下旬將登場的輝達財報數據。

半導體類股方面，日盛全球關鍵半導體基金研究團隊指出，長期而言投資仍應關注業績與展望均優的成長股布局契機；短線上則觀察半導體指標股股價回穩訊號，依此作為半導體板塊下一波多頭再起的重要指引。

另外，消費性電子指標股績展望俱佳，而軟體指標股的盈利及資本支出也是AI大潮是否續航的關鍵，進一步觀察華爾街分析師仍針對美股費城半導體指數成分股財報的盈餘預期持正面看法，半導體指標股獲利及全年資本支出持續正面表現，顯示半導體產業鏈景氣依然向上。