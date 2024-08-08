人人都知「牛市賺錢、熊市守錢」為何做不到？作家：常抱不放惹禍

趨勢追蹤的重點可以被濃縮成兩個句子。

唯有這麼做，才能夠實現「階梯式財富上升」。

有錢人們堅守這個原則，在牛市裡獲利，在熊市裡就算無法使資產增值，但可以好好熬過這段時間，所以有錢人的資產會呈現階梯式的成長。

但是散戶們雖然在牛市賺到錢，不過卻在熊市裡虧損，形成「鋸齒形」走勢，所以無法從中獲利。

在熊市裡不交易很重要，但是大部分的散戶在投資的時候，不會去分辨牛市與熊市，往往是買進股票之後再「長抱不賣」。

「在熊市裡死握著手上的資產不賣，這不是把一開始決定好的停損標準都拋諸腦後了嗎！」媽媽說道。不過這點媽媽錯了，大部分的散戶根本就沒思考過這件事，他們不是事後修改停損計畫，而是根本沒有計畫。

有錢人的資產為什麼會像前面的圖表一樣，呈現階梯式成長呢？因為他們在牛市結束的時候，就會賣出資產， 離開市場，熬過熊市，守下大部分的資本之後，再度從牛市出發，繼續增值。

媽媽驚訝地歪了頭：「這不是你一直在強調的事嗎？」

這一點不是只有我在強調而已。大部分的「金融專家」工作的體系，是「投資人必須交易，他們才能獲利」，因此他們無法提出「在熊市時降低股票比重，或中斷投資活動」這類的建議。

所以他們主張的是，在熊市時買進一檔好的股票，熬過去之後，就可以再度獲利。可能是基於這項原因吧，大部分的投資人根本不會考慮賣出虧損的股票。

當然，肯定也有投資人能夠在熊市裡找到上漲的股票，從中獲利。但我不屬於這當中的一分子，而且99.9％的投資人也都沒有能力在熊市裡獲利。

這個部分很重要，請恕我再次強調—牛市時投資風險資產，從中獲利；熊市來臨時，賣掉風險資產，逃向安全資產。然後這段時間，暫停投資活動，認真讀書，才是走向富者之途。不過大部分的人，都不是這樣投資的。

（本文摘自幸福文化出版《一輩子只懂儲蓄的66歲林女士靠股票賺大錢!》，作者：姜桓國）