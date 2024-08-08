快訊

離職理由說「不爽做了」可以嗎？過來人：台灣很小 去哪都會被知道

氣候委員會登場前童子賢再倡「核綠共存」 政院不埋單

新北鶯歌最大夜市來了 占地1200坪將試營運

人人都知「牛市賺錢、熊市守錢」為何做不到？作家：常抱不放惹禍

聯合新聞網／ 姜桓國
熊市來臨時，要適當出清手中績效不優的標的。股市示意圖／聯合報系資料照
熊市來臨時，要適當出清手中績效不優的標的。股市示意圖／聯合報系資料照

趨勢追蹤的重點可以被濃縮成兩個句子。

1、牛市裡，透過投資漲幅最高的風險資產來獲利。

2、熊市裡，迅速賣出風險資產，持有安全資產，熬過熊市。

唯有這麼做，才能夠實現「階梯式財富上升」。

有錢人們堅守這個原則，在牛市裡獲利，在熊市裡就算無法使資產增值，但可以好好熬過這段時間，所以有錢人的資產會呈現階梯式的成長。

但是散戶們雖然在牛市賺到錢，不過卻在熊市裡虧損，形成「鋸齒形」走勢，所以無法從中獲利。

在熊市裡不交易很重要，但是大部分的散戶在投資的時候，不會去分辨牛市與熊市，往往是買進股票之後再「長抱不賣」。

「在熊市裡死握著手上的資產不賣，這不是把一開始決定好的停損標準都拋諸腦後了嗎！」媽媽說道。不過這點媽媽錯了，大部分的散戶根本就沒思考過這件事，他們不是事後修改停損計畫，而是根本沒有計畫。

有錢人的資產為什麼會像前面的圖表一樣，呈現階梯式成長呢？因為他們在牛市結束的時候，就會賣出資產， 離開市場，熬過熊市，守下大部分的資本之後，再度從牛市出發，繼續增值。

媽媽驚訝地歪了頭：「這不是你一直在強調的事嗎？」

這一點不是只有我在強調而已。大部分的「金融專家」工作的體系，是「投資人必須交易，他們才能獲利」，因此他們無法提出「在熊市時降低股票比重，或中斷投資活動」這類的建議。

所以他們主張的是，在熊市時買進一檔好的股票，熬過去之後，就可以再度獲利。可能是基於這項原因吧，大部分的投資人根本不會考慮賣出虧損的股票。

當然，肯定也有投資人能夠在熊市裡找到上漲的股票，從中獲利。但我不屬於這當中的一分子，而且99.9％的投資人也都沒有能力在熊市裡獲利。

這個部分很重要，請恕我再次強調—牛市時投資風險資產，從中獲利；熊市來臨時，賣掉風險資產，逃向安全資產。然後這段時間，暫停投資活動，認真讀書，才是走向富者之途。不過大部分的人，都不是這樣投資的。

（本文摘自幸福文化出版《一輩子只懂儲蓄的66歲林女士靠股票賺大錢!》，作者：姜桓國）

熊市 牛市

延伸閱讀

00940又破發！年化殖利率約6%...能存？達人分析「8元」是最佳買點

美股昨日收黑...台股大盤今日續強？轉債避險1關鍵需注意：非投等要多準備

輝達為何是AI之王？作家提「護城河優勢」：主營硬體、毛利率媲美軟體公司

10年期美債谷底回升...降息改3碼？達人緊盯1數據：應該不會大幅降息

相關新聞

台股力守2萬點大關 修正跌425點收20,870點、台積電挫24元收896元

台股8日開低走低，終場收20,870.10點，力守2萬點大關，跌425.18點、跌幅2%，成交金額4,045.0億元。另...

人人都知「牛市賺錢、熊市守錢」為何做不到？作家：常抱不放惹禍

有錢人的投資法、散戶的投資法

台股隨著台積電搭雲霄飛車 達人3點避免「多空雙巴」：公司價值不能只看短期

台積電這兩天的「雲霄飛車」行情，一天快跌停、一天快漲停，凸顯了近期台股的高度不確定性。

台股大洗三溫暖 國泰投信：待美大選結束沉澱不確定 反彈指望Q4

昨天大漲近8百點、創史上單日最大漲點的台股，今（8）日又下挫，早盤最低下殺近6百點，股民大洗三溫暖，台股當前的震盪，是轉...

「女股神」出手抄底 逢跌買進這幾檔科技股

有「女股神」稱號的伍德在最近的股災中，抄底科技股。同時間，她的方舟投資公司旗艦基金「方舟創新ETF」（代號ARKK）價格...

AI股重挫 台股跌逾300點失守半年線

美國AI股週三重挫，帶衰台灣科技股，中斷台股連續2天的反彈氣勢，早盤一度大跌逾550點，隨後震盪跌勢收斂，截至10時30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。