台股隨著台積電搭雲霄飛車 達人3點避免「多空雙巴」：公司價值不能只看短期

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聯合新聞網／ 夏綠蒂聊投資
近來台積電股價震盪。示意圖／聯合報系資料照
近來台積電股價震盪。示意圖／聯合報系資料照

＊原文發文時間為8月6日

台積電這兩天的「雲霄飛車」行情，一天快跌停、一天快漲停，凸顯了近期台股的高度不確定性。

8月5日，台積電股價的崩盤式下跌，這波劇烈的股價震盪，主要受到美股連日重挫的牽連。

當美股因經濟數據不佳，投資人信心潰散，作為全球半導體龍頭的台積電，自然難以獨善其身。

然而市場的反應往往出人意料。僅僅一日之後，台股也上演了「絕地大反攻」，而台積電的強勢表現也是很重要的功臣。

回歸到基本面，台積電前景還是很好，這兩天有點像是短期情緒與長期基本面的拉鋸戰。

短線來看， 台積電股價的劇烈波動，反映了市場情緒的極端化。投資人在恐慌情緒的驅使下，做出非理性的投資決策。

長期來看， 台積電作為全球晶圓代工龍頭，在半導體產業的地位目前無可撼動。隨著5G、AI等新興技術的快速發展，對高性能晶片的需求將持續攀升，也是台積電的成長空間。

台股近期的波動應該還是會滿大的，為了不要被多空雙巴，專注在公司基本面比較簡單。

1、不要被短期波動所左右：股市是充滿變數的，短期內的漲跌並不能完全反映公司的價值。

2、關注基本面。

3、分散投資：不要將所有資金集中於單一股票或產業。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲夏綠蒂聊投資授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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