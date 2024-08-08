台股大洗三溫暖 國泰投信：待美大選結束沉澱不確定 反彈指望Q4

昨天大漲近8百點、創史上單日最大漲點的台股，今（8）日又下挫，早盤最低下殺近6百點，股民大洗三溫暖，台股當前的震盪，是轉空前的中場休息？或只是比較大幅度的修正？投資人來回被洗到已頭暈。

針對目前跌深又彈高且還在震盪中的台股，國泰投信董事長張錫分析，短空因素引發市場恐慌，但AI大趨勢仍未變，屬於健康的回檔，此時的低點正是檢視企業基本面的黃金時期，也是投資人可以分批撿便宜的機會。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，不只台股，目前全球股市在今年已漲多，加上時逢美國財報周，不確定性增多等因素影響，導致短線出現大幅震盪。所幸台股今年累積漲幅仍較大，尚存回檔空間，在籌碼沉澱後，指數仍有望在第四季反彈，待年底美國總統選舉結束，政治不確定性降低，將有望穩定股市。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，股市裡跌也是漲的一部分，面對指數修正更應調整心態，趁機檢視手中部位，汰弱轉強；日前國發會公布6月景氣燈號也亮出紅燈，顯示台灣景氣表現穩健，目前台灣在科技股與成長股的獲利力道仍強勁，因此近期可留意基本面好又急跌的AI股，如權值王台積電、鴻海、聯發科。

台積電股價拉回修正最低殺至813元後反彈，昨天站回900元關卡後，今天早盤盤中又失守，這兩天在900元整數關卡上下來回。聯發科股價這波回檔跌破千元僅1天，反彈回到千元之上後，目前股價守在1100元附近。至今鴻海是前三大權值股中表現最弱，台積電與聯發科都反彈了，但鴻海股價今天又跳空下跌，尚未看到止跌訊號。