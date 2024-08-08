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AI股重挫 台股跌逾300點失守半年線

中央社／ 台北8日電
截至10時30分，台股指數下跌301.22點，為20994.06點，再度失守半年線21111點，成交值約新台幣2323億元。圖／聯合報系資料照
截至10時30分，台股指數下跌301.22點，為20994.06點，再度失守半年線21111點，成交值約新台幣2323億元。圖／聯合報系資料照

美國AI股週三重挫，帶衰台灣科技股，中斷台股連續2天的反彈氣勢，早盤一度大跌逾550點，隨後震盪跌勢收斂，截至10時30分，台股指數下跌301.22點，為20994.06點，再度失守半年線21111點，成交值約新台幣2323億元。

輝達（NVIDIA）週三股價跌5.12%，AI伺服器大廠美超微公布財報不如預期，股價更暴跌2成，拖累台灣AI族群。

台積電早盤股價最多下跌33元至887元，失守900元大關，鴻海盤中最多下跌9.5元至161元；聯發科最多下跌50元至1100元，3大權值股全面重挫。

少數業績出色股個別表現，華碩昨天公布第2季每股稅後盈餘大賺15.9元，創下近10季新高，上半年賺超過2個股本，表現超越法人預期，今天股價最高大漲43.5元或9.26%，衝上513元。

部分傳產龍頭股試圖撐盤，水泥雙雄台泥、亞泥，食品股統一、南僑，單車股巨大、紡織股聚陽、觀光股晶華等，盤中股價翻紅。

國泰投信總經理張雍川分析，美國多個經濟數據開始呈現衰退情勢，加上國際政局不穩，台股也進入財報月，預期接下來台股將持續震盪。

張雍川認為，台股基本面沒有改變，沒有看空的理由，市場預期年底前美國聯準會（Fed）會降息3碼，這對經濟動能會有恢復效果，從過去經驗來看，台股第3季多為區間盤整格局，惟下半年為電子業旺季，加上AI應用發展，台股修正之後第4季仍有望向上。

AI 台股指數 美國聯準會

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