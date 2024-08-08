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股市「恐懼時該貪婪」真的不會錯！狄驤：逆人性才能趨吉避凶

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

＊原文發文時間為8月7日

別人恐懼時該貪婪，這句話真的不會錯...

我昨日跟大家分享，多數開槓桿的投資人被斷頭後，台股有高機率進一步止穩，並可以觀察回升的狀況。

而今天台股大漲800點，幾乎所有個股都大漲，主因就是開槓桿的投資人走光了，散戶的眼淚已讓股市止穩，剩下的都是沒開槓桿或不想走，以及手持現金逢低進場的投資人，我們才會看到台股賣壓消逝殆盡，只有想低接的強勁買盤。

所以說，雖然「別人恐懼該貪婪，他人貪婪該恐懼」，這類老生常談大家都聽膩了，但希望投資朋友要記得，股市就是在反映人性。

像是短短一個月前，許多投資人看到台股要突破24000，才拼命質押借貸衝進股市，當時我就不斷提醒大家市場過熱。

如今，在高點追高的投資人被斷頭出場，市場瀰漫恐懼氛圍，許多投資人還不敢進場的時候，很多好公司超跌，才是觀察中長線的佈局好時機。

相對的，經過這次震撼教育，投資人們該記好的市場教誨是，不要等股市漲多才貪婪，逆人性才能趨吉避凶。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 槓桿 風險

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