美股震盪收跌拉低台股早盤跌逾400點 台積電挫低19元

美股周三（7日）走勢震盪走低，影響台股8日開盤下跌248.12點，開盤指數為21,047.16點，早盤跌逾400點，最低來到20,822.46點。台積電（2330）開盤價為901元，下跌19元。

群益投顧表示，昨（7）日相對周二（6日）大盤大漲700點，重跌個股卻明顯多於強漲個股，盤面呈現近期跌深股積極大漲盤勢。昨日搶籌碼被清洗跌深急彈氛圍頗濃，在環境波動風險仍在下，相對不利籌碼有效穩定，大盤存回測年線上下尋求短撐壓力。整體籌碼歷經大清洗後，短線進入來回大幅甩動態勢。 操作避開評價偏高或高檔籌碼鬆動股；短期建議題材，目前市場關注中東戰火何時發生，擇強守技術面應對。

操作題材可留意：

1.中東局勢挹注軍工短線題材─以色列與伊朗緊張局勢加劇，導致地緣政治緊張氛圍頻獲關注，對軍工概念形成題材挹注。賴清德總統支持潛艦國造態度明確，總統大選前曾表示「希望一次造完7艘後續艦」，台船（2208）對此表示相當期待。

2.海運業者因應旺季調漲運價─市場擔憂伊朗和以色列開戰，一旦戰事開啟可能進一步推升國際航運市場運價，對貨櫃航運業者形成題材乃至營運可能的挹注。感恩節和聖誕節的購物需求，包括長榮（2603）在內的國際航商，將自8月15日起調漲亞洲到美東與美西運費。

周三（7日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為38,763.45點，下跌234.21點、跌幅0.6%；S&P500指數下跌0.77%；那斯達克指數下跌1.05%；費半指數下跌3.09%。台積電ADR跌0.23%，收盤155.04元，換算並折合台幣後為每股1,013.47元，較台北交易股票溢價率為10.16%。

美超微崩跌逾20%，輝達（NVIDIA）股價重挫5.08%，戴爾也跌近5%。主要股市指數開盤時一度隨著科技股急升而上漲，但在午後交易中開始失去動能，收盤前跌幅加大。投資者在近期全球股市大幅下挫後仍感到緊張，在公債標售後股市進一步收斂漲幅。

三大法人周三集中市場合計買超7.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超77.9億元，投信買超104.9億元，自營商（自行買賣）買超4億元，自營商（避險）賣超23.5億元。

統一期貨說，選擇權未平倉部分，8月W1週選價平近九檔賣權最大未平倉上升1,300點至21,200點，買權最大未平倉上升800點至21,500點，最大OI區間上移偏多。期貨方面，外資夜盤加碼353口空單，日盤則減碼2,122口空單，未平倉淨空單降至32,991 口；十大特定法人大幅減碼5,459口空單至11,130口。